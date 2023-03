La baby Carrera torna a maggio

Il ritorno della Carrera dei Piccoli a maggio, tre nuovi team ‘primavera’ nella Carrera ‘big’ e un nuovo team all’orizzonte nella Carrera Rosa. Dopo l’ondata Covid che ha posticipato di un anno i festeggiamenti per la 70ª edizione la Carrera si appresta a vivere una stagione che dovrebbe essere di crescita. Il tema più importante è infatti quello della new generation, e dunque di una Carrera che ha un assoluto bisogno di ritrovare numeri più vicini al passato, sia a livello di team in gara che di ‘settore giovanile’. Ebbene, quest’ultimo sarà il primo a scendere in pista, secondo il calendario stilato dall’Associazione Club Carrera diretta dal presidente Andrea Vallisi (nella foto). La Carrera dei Piccoli, infatti, tornerà nella sua tradizionale finestra primaverile, dopo il successo dell’anno scorso quando venne dirottata a settembre inoltrato. Come l’anno passato, si vivrà tutta in un giorno la ‘baby Carrera’, in pista il 14 maggio con le prove al mattino e le gare al pomeriggio. E come l’anno scorso, è questa la notizia più importante anticipata dal presidente Vallisi, "dovremmo confermare gli stessi numeri. Una decina di team o qualcosa di più, e oltre 100 bambini partecipanti".