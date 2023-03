La baby gang alza il tiro: rapina dopo le botte

La baby gang ha colpito ancora a San Lazzaro e questa volta all’aggressione ha aggiunto la rapina. I fatti sono avvenuti sabato scorso, in pieno centro sulla via Emilia, e i responsabili, giovanissimi, sarebbero ancora una volta quegli stessi 15enni che avevano fatto irruzione al Mattei e che avevano picchiato un coetaneo per ben due volte: prima fuori da una scuola sempre di San Lazzaro, poi fuori da una discoteca di Ozzano. In paese non si parla d’altro ormai. Ma ecco i fatti.

Erano quasi le 19. Un gruppo di amici e compagni di scuola, tra i 15 e i 16 anni, si è trovato al Burger King di San Lazzaro, sulla via Emilia a due passi dal centro del paese, per mangiare qualcosa. Quella che doveva essere una serata spensierata tra ragazzi si è trasformata, però, in pochissimo tempo in un incubo vero e proprio. Gli amici, infatti, che erano ancora nella piazzola esterna di fronte al fast food sono stati avvicinati da un gruppetto di coetanei, italiani e stranieri. Questi si sono avvicinati con fare minaccioso. Dapprima hanno avvicinato i giovani con qualche battuta e schernendoli a turno. Poi, pare senza motivo, hanno ’battezzato’ uno di loro, un 16enne e lo hanno accerchiato. L’obiettivo era quello di rubargli portafoglio e giacca. Il ragazzino ha provato da subito a opporre resistenza, mentre gli amici, i passanti e gli addetti del Burger King, che da dentro hanno notato cosa stava accadendo, hanno chiamato le forze dell’ordine. In una manciata di minuti, però, la baby gang ha ‘neutralizzato’ la vittima con una raffica di calci e pugni, per poi scappare con il bottino e, secondo alcuni testimoni, salire su un autobus alla fermata poco lontana dal luogo dell’aggressione. Il ragazzino aggredito, tramortito dai colpi feroci della baby gang, è rimasto a terra.

È stato necessario l’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno portato al pronto soccorso per medicargli traumi e contusioni. Il giovane, che per fortuna non ha subito lesioni gravi, è rimasto sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Bologna che hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, a capo della baby gang responsabile di questa rapina ci sarebbero gli stessi individui, tutti minori, che avevano compiuto il blitz al Mattei in orario scolastico insultando il dirigente scolastico il 23 febbraio scorso e che, due sabati fa, hanno picchiato un 16enne dapprima all’uscita da scuola, all’ora di pranzo, in centro, e poi la sera fuori da una discoteca di Ozzano causandogli gravi danni all’arcata dentaria oltre che un trauma difficile da dimenticare. I carabinieri, che stanno lavorando sotto traccia, avrebbero già identificato quasi tutti gli aggressori del Burger King, anche perché, come detto, molti sono già tristemente noti, e una raffica di denunce sarebbe già pronta per la Procura dei minori. I reati di cui dovranno rispondere gli aggressori sono lesioni e rapina.

Zoe Pederzini