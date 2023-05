La baby gang degli impuniti assalta il bowling

Le denunce per rissa e lesioni personali non sono bastate alla giovanissima baby gang di San Lazzaro che ha colpito ancora, questa volta davanti al bowling di via Speranza, sempre a pochi passi dal centro del paese. Questa volta non hanno aggredito dei coetanei come era successo a inizio marzo prima davanti a una scuola del territorio, poi fuori da una discoteca di Ozzano e, in un secondo momento, davanti al Burger King sulla via Emilia. Questa volta hanno scagliato delle pietre contro le sale del bowling.

A intervenire, sempre i carabinieri della stazione di San Lazzaro di Savena, che sono accorsi sul posto e hanno rapidamente riconosciuto i giovani già ben noti. I militari di San Lazzaro hanno segnalato alla Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna i sette giovani, a seguito dell’ intervento eseguito presso la sala da gioco "Bowling San Lazzaro". I fatti che hanno portato la baby gang nei guai, per la terza volta in pochi mesi, si sono verificati all’incirca alle 19.30 del 29 aprile. In quel frangente, i carabinieri della centrale operativa di Bologna sulla linea unica di emergenza del 112 hanno ricevuto la telefonata di un dipendente della sala da gioco che chiedeva aiuto perché alcuni ragazzini stavano danneggiando la struttura lanciando sassi di dimensioni modeste. All’arrivo dei militari, giunti tempestivamente dalla limitrofa caserma di via Paolo Poggi, il richiedente e un altro dipendente, spaventati dall’aggressività di questi giovani, hanno informato i militari che qualche minuto prima un gruppo di ragazzini, dopo aver lanciato alcune pietre contro una finestra, ne avevano infranto il vetro. Non paghi i giovanissimi, minorenni e residenti nei territori dell’area Savena Idice, sono entrati all’interno della sala da bowling, nonostante fosse stato loro esplicitamente vietato.

Già qualche settimana prima, infatti, lo stesso gruppo di ragazzini aveva già creato disturbo ai clienti sempre all’interno della sala da bowling. I giovani, anche nell’episodio precedente, si erano introdotti nello stabile e si erano rivolti ad altri avventori con fare aggressivo e minaccioso. Il rifiuto che i dipendenti dell’attività hanno opposto al gruppetto di bulli che tentava di entrare nuovamente nel bowling, ha scatenato una reazione del branco ancora più aggressiva. Gli adolescenti hanno, infatti, iniziato a insultare i dipendenti. La situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento dei carabinieri, che sono entrati all’interno della sala da gioco e hanno identificati. Si tratta di studenti, quattro 14enni e tre 15enni, residenti a Bologna, San Lazzaro di Savena, Imola e Ozzano dell’Emila. Tutti dovranno rispondere di danneggiamento. L’ennesima di una serie di denunce a piede libero che, fino ad oggi, non sembrano aver convinto nessuno di loro a cambiare atteggiamento e cominciare a rispettare la legge e le regole minime della convivenza civile.

