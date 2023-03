La bacchetta di Güttler per il Canto della terra di Mahler

È il senso della ‘fine’ sempre più imminente a emergere dal capolavoro di Gustav Mahler Das Lied von der Erde (Il canto della terra), che è al centro del concerto sinfonico del Comunale diretto da Michael Güttler con le voci soliste del tenore russo Sergey Radchenko, in sostituzione dell’indisposto Ramón Vargas, e del mezzosoprano tedesco Claudia Mahnke. Questa sinfonia per due voci e orchestra, che sublima il tema della morte percepito dal compositore come un viaggio del viandante verso la natura, è in programma stasera alle 20.30 all’Auditorium Manzoni. Güttler torna sul podio dell’Orchestra del Comunale dopo aver diretto lo scorso aprile la Iolanta di Čajkovskij in forma di concerto.