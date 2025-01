La bacchetta di Renzetti dà il via alle note

È per questo pomeriggio (ore 17,30 all’Auditorium Manzoni) il primo appuntamento della Stagione Sinfonica 2025 allestita dal Teatro Comunale di Bologna. Sul podio Donato Renzetti, affiancato dal mezzosoprano Cecilia Molinari e dal basso Paolo Bordogna, per un programma affatto inusuale.

La prima parte è tutta dedicata ad arie d’opera rossiniane; la seconda è invece prettamente strumentale, con la Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms che avvia il ciclo delle sue quattro sinfonie destinate a scandire il cartellone di quest’anno. La ragione di tale insolito accoppiamento ci viene rivelata dallo stesso sovrintendente del Comunale. "La nostra orchestra – spiega Fulvio Macciardi – è stata invitata per due concerti al Cultural Centre di Hong Kong, il 28 febbraio e il 1° marzo, per l’inaugurazione del HK Arts Festival 2025. Il programma dei due concerti si rispecchia in quelli che il Maestro Renzetti dirige a Bologna in apertura di stagione e il 6 marzo, al ritorno dalla tournée. Per noi è un motivo di particolare orgoglio presentare in quell’occasione l’orchestra nel repertorio sinfonico, ma vi affianchiamo con non minore orgoglio anche l’arte del canto lirico, chiamati a un festival internazionale per rappresentare la cultura musicale italiana".

Le scelte operistiche si sono indirizzate sul Rossini serio, con brani invero inusuali anche per il pubblico italiano: la cavatina di Edoardo da ’Matilde di Shabran’ e la Canzone del Salice da ’Otello’ per Cecilia Molinari; l’aria di Assur da ’Semiramide’ (la più ‘verdiana’ fra le arie di Rossini) e quella di Fernando da ’La gazza ladra’ per Paolo Bordogna; da ultimo il duetto Semiramide-Assur ancora da ’Semiramide’. "A Bologna – prosegue Macciardi – tralasciamo le arie buffe, che saranno invece presenti nel secondo concerto di Hong Kong. Ci inseriamo là in un contesto di ’family concerts’, pensati con programmi più brevi e più leggeri, preferibilmente con brani corti, da cui la scelta anche delle pagine di Ravel, che a Bologna si sentiranno il 6 marzo come celebrazione dei 150 anni dalla nascita del compositore".

Per il nostro pubblico sarà di grande interesse sentire Paolo Bordogna, principe delle opere buffe rossiniane, alle prese questa volta con il repertorio serio. E un gradito ritorno è quello di Cecilia Molinari, già apprezzatissima Rosina nel ’Barbiere di Siviglia’ del 2019 e straordinario Cherubino nelle ’Nozze di Figaro’ del 2023. Quanto a Donato Renzetti, è l’occasione – non troppo frequente – di sentirlo alle prese con il grande repertorio tedesco, lui che da quarant’anni è un punto di riferimento nella direzione di opere italiane.

Main Partner di tutta la Stagione Sinfonica 2025 del Comunale è Intesa Sanpaolo, grazie al cui sostegno saranno aperte gratuitamente alle scuole gran parte delle prove generali dei concerti.