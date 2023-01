La Bambina Filosofica Vanna Vinci racconta la sua città a fumetti

"Il mio problema non è quello che gli altri pensano di me, ma quello che io penso di loro…". Non fa sconti, la Bambina Filosofica, la simpatica ‘bastian contraria’ che dispensa fulminanti osservazioni sul mondo e i suoi sgradevoli abitanti. Una striscia di successo inventata da Vanna Vinci, autrice bolognese d’adozione: non tutti sanno che quello che è ormai il suo alter ego è nato su un tovagliolino di carta al Victoria Station. "Da qualche anno facevo graphic novel. Una sera – racconta Vinci – scarabocchiando un tovagliolo è uscito questo personaggino. Sono una grande appassionata di Peanuts e Mafalda, ma, sul momento non sapevo cosa farle fare. Poi ho iniziato a imbastire citazioni, frasi che andavano ai grandi pensatori occidentali fino a Tolstoj e Raffaella Carrà e poi sono entrata in contatto con la redazione di Linus e ho iniziato a fare la striscia".

Vinci è l’ospite della puntata del giorno de il Resto di Bologna, il podcast gratuito della redazione de il Resto del Carlino, che potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme. Una delle più famose ‘fumettare’ italiane, trasferitasi sotto le due torri alla fine degli anni Ottanta, ha lavorato per le principali case editrici italiane ed europee (senza dimenticare la giapponese Kodansha) e ha realizzato anche biografie a fumetti di Frida Khalo e Maria Callas, con un tratto elegante e avvolgente.