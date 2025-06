La ‘banalizzazione’. Focus tangenziale

In primis resta in ballo l’ipotesi di perfezionare soltanto la Tangenziale, senza toccare l’autostrada. Il Passante di Mezzo avrebbe previsto la realizzazione di una terza corsia reale, più la corsia di emergenza, tra lo svincolo 3 e il casello dell’A14 di Bologna San Lazzaro, oltre all’introduzione di una quarta corsia (tra lo svincolo 6 e l’8 in carreggiata Sud, tra l’uscita 8 e l’immissione del ramo parallelo alla A13 in carreggiata Nord). Ma potenziare la Tangenziale, mettendo da parte l’autostrada, porterebbe soprattutto verso la tanto discussa ipotesi della ‘banalizzazione’: trasformare l’intero nodo in un’unica, grande strada a scorrimento.

Il cosiddetto ‘lodo Toninelli’ (o ‘Passante evoluto’) era già emerso in passato, quando il ministro dei Trasporti era proprio il pentastellato, ma fu poi accantonato per una serie di motivazioni. Innanzitutto, la banalizzazione significherebbe far confluire tir e mezzi pesanti in quello che, normalmente, è il traffico della Tangenziale.

Raffaele Donini, nel 2018 assessore regionale ai Trasporti, bollò così la proposta: "Oltre a non essere fattibile in maniera estensiva a causa di problemi tecnici di vario tipo presenti sul tracciato esistente, peraltro già esaminati quando si studiava il Passante Nord, creerebbe condizioni di circolazione ancora più congestionate". Un progetto che, in sostanza, secondo le previsioni non sbloccherebbe davvero la situazione per quello che è a tutti gli effetti il crocevia d’Italia. Di positivo ci sarebbe sicuramente l’aspetto dei costi, molto più contenuti rispetto ai 3 miliardi e mezzo (in continua lievitazione) del Passante di Mezzo. Insomma, nella computa tra dipendi e benefici sarebbe sicuramente una soluzione più rapida e attuabile.

Francesco Moroni