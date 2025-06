La band che piace al Papa suona a Villa Maccaferri

Oggi i The Sun, alle 21, saranno in concerto al Parco di Villa Maccaferri. È un’estate ricca di attività per la band impegnata in studio per terminare la registrazione del nuovo album di inediti in uscita a novembre e in tour con tanti live in Italia e all’estero. Proprio dopo il live al Circo Massimo per il Giubileo dedicato a famiglie, bambini e anziani hanno vissuto anche un incontro straordinario: sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV (nella foto), diventando così la prima band musicale a incontrarlo ufficialmente.

Un evento inaspettato e carico di significato, che ha regalato agli artisti gioia ed emozione profonde, confermando il percorso umano, spirituale e artistico intrapreso da anni. Un cammino che in passato li aveva già portati ad incontrare Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Francesco Lorenzi, Riccardo Rossi, Andrea Cerato, Gianluca Menegozzo, Matteo Reghelin hanno un legame molto profondo con la famiglia agostiniana, tanto che nell’incipit di ’Coraggio’, il loro nuovo singolo, c’è proprio una citazione delle Confessioni di Sant’Agostino: "Cercavo altrove ma tu eri con me". In attesa del release party per la presentazione del nuovo album che si terrà all’Alcatraz di Milano il 29 novembre il gruppo sarà live in tutta la penisola.

z. p.