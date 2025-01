La Banda Bellini suona per festeggiare il restauro dell’Abbazia

Primo concerto dell’anno per la banda Bellini, oggi alle 18 nell’Abbazia di Zola (nella foto), dove si sono appena conclusi i lavori di restauro delle facciate della chiesa parrocchiale e del campanile che vennero danneggiate dalla forte grandinata del 22 luglio 2023. La banda cittadina, che registra l’ingresso di nuovi suonatori grazie alla scuola musicale a indirizzo bandistico, si esibirà in concerto con noti brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo alla direzione di Marco Raspanti.

"Con questa iniziativa, la banda, consapevole del grande valore architettonico, artistico e cultuale dell’Abbazia, intende contribuire con la musica alla valorizzazione di questo insigne monumento sacro – spiega il presidente Davide Mioli –. Il restauro e la manutenzione del complesso abbaziale, impegno costante della comunità parrocchiale, non è un fatto occasionale, bensì attività costante e necessaria per mantenere sempre bello il complesso abbaziale". Per il pubblico (ingresso libero) sarà anche l’occasione per osservare da vicino l’esito di un delicato intervento di restauro progettato da Pier Luigi Costa e Daniele Fabbri ed autorizzato dalla Soprintendenza.