La ‘banda’ dei market. Assalti alle casseforti e bottini da record: oltre 200mila euro

Una "banda" ben rodata, secondo l’accusa, e composta anche da diversi "esperti" (e per questo già noti alle forze dell’ordine) di furti con la cosiddetta marmotta, l’oggetto esplosivo di solito usato per fare saltare in aria i bancomat e svuotarli dei contanti.

Sono 14 gli indagati – tutti italiani, per lo più bolognesi, il più giovane di appena 25 anni, ma la maggior parte di età comprese tra i 45 e i 56 anni – accusati di avere messo a segno nel giro di pochi mesi almeno sei colpi in supermercati o altre attività commerciali simili. Con un bottino record: in tre di questi raid, avvenuti tra giugno e ottobre 2022, avrebbero accumulato più di 230mila euro.

I furti contestati sono sei, di cui due non andati a segno: in uno di questi infatti i membri della banda, mentre con i volti travisati cercavano di introdursi all’Esselunga di Santa Viola, sarebbero stati notati da un cittadino che aveva dato l’allarme. Un mancato introito ben presto però recuperato: esattamente una settimana dopo, infatti, ci avevano riprovato, quella volta con successo e bottino da 83mila euro. A un’altra Esselunga, quella all’interno del centro commerciale Meridiana, il 6 novembre del 2022 avrebbero fatto svanire nel giro di qualche minuto ben 114mila euro. In un altro colpo il bottino non era stato quantificato con precisione, ma superava comunque le diverse decine di migliaia di euro.

Il tutto con il ’solito’ modus operandi: facendo cioè saltare con dell’esplosivo la porta blindata della cassaforte di turno, ripulendola poi del contante che avrebbe dovuto custodire. Causando inevitabilmente danni enormi agli esercizi derubati, in alcuni casi quantificati in diverse decine di migliaia di euro.

I quattordici, difesi tra gli altri dagli avvocati Matteo Murgo, Giovanni Voltarella, Roberto D’Errico, Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, sono ora accusati di associazione a delinquere, dei furti in concorso (anche con ignoti), della ricettazione della Stelvio bianca rubata a bordo della quale si sarebbero recati sul luogo dei furti e, appunto, del porto illecito di esplosivi e di esplosione pericolosa.

Ora la Procura – pm Marco Imperato – ha chiesto che il giudice per le indagini preliminari disponga un incidente probatorio nell’ambito di questo procedimento. Obiettivo: analizzare il materiale esplosivo sequestrato nel corso di diversi blitz da parte della polizia nel corso delle indagini, tra giugno 2022 e luglio scorso, e metterlo a confronto; ricercare tracce di Dna a bordo della Stelvio, a sua volta sequestrata; analizzare i telefonini rinvenuti dagli inquirenti.

Tra gli indagati, il più ’anziano’ si trova attualmente alla Dozza, per altri motivi: nello specifico, a giugno era stato arrestato dalla Squadra mobile assieme a un complice mentre cercava di rapinare una banca sulla via Porrettana a Casalecchio. Ma ad attenderli, all’interno dell’istituto bancario, avevano trovato proprio la polizia, che appunto lo stava già tenendo d’occhio da tempo anche per via dell’attuale procedimento. Il cinquantaseienne, che aveva il volto travisato, aveva con sé un revolver carico, che però venne subito sequestrato e messo in sicurezza dagli agenti.