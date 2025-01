La banda dell’estintore colpisce in due aziende poi viene messa in fuga

Ladri in fuga e Calcara in subbuglio l’altra sera nella campagna di Valsamoggia dove la ’banda dell’estintore’ ha messo a segno un furto ai danni del punto vendita al pubblico dell’azienda agricola Andrea Manzini, salvo però dover abbandonare furgone e refurtiva dopo avere tentato un secondo colpo a circa un chilometro di distanza.

Una successione tumultuosa di eventi con colpi di scena e risvolti rocamboleschi che raccontano gli stessi protagonisti presi di mira, Andrea Manzini e il suo collaboratore Omar Caselli. I ladri sono entrati in scena poco dopo la chiusura della bottega contadina di via Cassola, ovvero poco prima delle 20. "Le telecamere mostrano il loro furgone che passa davanti all’ingresso, ma che si ferma poco più avanti, fuori scena – racconta Manzini –. Da dietro forzano l’ingresso e piazzano a terra un estintore, da usarsi in caso di bisogno nell’eventualità di doversi coprire una fuga". Un dettaglio che ai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale accorsi sul luogo avrebbe svelato una strategia adottata anche pochi giorni prima in un colpo analogo messo a segno a Casalecchio.

"Sono entrati e poi hanno tentato di aprire il registratore di cassa, dove però lasciamo solo gli spiccioli. Si sono fatti una cassa di frutta, verdura, vino, marmellate, salse... prendendo direttamente dagli scaffali quello che volevano, come fossero al supermercato. Dal magazzino hanno preso un paio di attrezzi da lavoro e prima di andarsene hanno preso le chiavi dell’auto che Omar aveva appeso al chiodo qui vicino". Manzini era rientrato per sistemare alcune cose proprio mentre i malviventi stavano per risalire sul furgone e andarsene e non si era reso conto dell’accaduto. Un quarto d’ora dopo è arrivata la telefonata di un altro agricoltore, abitante ad appena un chilometro di distanza, dove la stessa banda aveva tentato di entrare in un altro magazzino di frutta: in questo caso però la batteria di ladri era stata messa in fuga precipitosamente dall’entrata in funzione dell’allarme.

Nella fretta di allontanarsi, però, i malviventi erano finiti col furgone nel fosso a lato della via Cassola. Avevano quindi abbandonato il furgone, poi risultato rubato, e la refurtiva per scappare infine a piedi. "Il mio amico ha riconosciuto un attrezzo rinvenuto nel furgone, mi ha raccontato il tutto e io sono sceso in negozio, dove fra le altre cose mancavano le chiavi dell’auto di Omar". Due malviventi appiedati poco dopo erano tornati al negozio con l’idea di usare le chiavi rubate per andarsene con la relativa auto. Ma non avevano fatto i conti con Omar Caselli, avvertito da Manzini, che li aspettava al varco proprio dentro il magazzino.

"Quando col telecomando, da lontano, hanno aperto la mia auto, ho spalancato il portone e ho iniziato ad urlare. E’ bastato questo a farli scappare nei campi, al buio", racconta Omar. Poco dopo è arrivata la pattuglia del 112. Nella stessa notte a Bazzano è stato rubato un altro furgone, mentre nella stessa mattinata erano stati notati due uomini aggirarsi davanti ai due magazzini agricoli, forse i ladri impegnati in un sopralluogo per preparare la lunga notte di razzie.

Gabriele Mignardi