La Baracca alza il sipario. In scena il nostro Tempo

Ruota attorno alla parola Tempo la nuova stagione de La Baracca al Teatro Testoni, che inaugura domani alle 16.30. Il teatro è legato al tempo: come attesa e ascolto, ma anche come occasione di educazione, soprattutto quando è rivolto a bambini e ragazzi, diventando così tempo dell’attenzione, della scoperta e della condivisione. La proposta è ricchissima: oltre 89 spettacoli e più di 200 repliche, con quattro nuove produzioni firmate La Baracca, riallestimenti di spettacoli storici e 33 compagnie nazionali e internazionali.

Al cartellone si affiancano spettacoli per le scuole, laboratori, festival, eventi e la programmazione di Teatro Aperto, dal 9 ottobre, con attività e spazi gratuiti. Oltre al tema del Tempo, richiamato nello slogan È tempo di teatro!, La Baracca ha sottolineato la propria solidarietà alla popolazione di Gaza: "Vogliamo rispondere anche noi alla domanda ‘definisici bambino’: i bambini sono bambini. L’infanzia è un diritto che non può essere negato, il genocidio in Palestina non può essere ritenuto accettabile", afferma convinto, Bruno Cappagli, direttore artistico de La Baracca. Parole condivise anche dall’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo e la direttrice del settore biblioteche Veronica Ceruti, e che saranno proiettate sui monitor all’ingresso del teatro durante tutta la programmazione.

Quattro le nuove produzioni de La Baracca: Il Tempo, che inaugura la stagione, con tutta la compagnia sul palco immersa in una "stazione-tempo sospeso"; il 24 ottobre debutta Anche tu? Scene di un’amicizia, di Bruno Cappagli, per bambini 4-10 anni, dedicato all’amicizia; il 9 dicembre arriva L’indispensabile, di Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani, dagli 11 anni, sul valore della cooperazione e della condivisione, con Assicoop, Conad e CFP Bologna come partner; il 19 dicembre debutta A corpo libero, per piccolissimi da 1 a 4 anni, ideato e interpretato da Giada Ciccolini, dedicato alla scoperta del corpo.

Tornano anche tre riallestimenti: Amadè. Viaggio di Mozart (13 aprile), Il ragazzo volante (27 febbraio) e lo storico Un elefante si dondolava (17 aprile), con nuova regia e cast. La stagione è arricchita da giovani compagnie che affrontano temi complessi come la rabbia o il delicato concetto della morte e altre che portano alla scoperta di diverse culture. Non mancano i festival: dall’8 al 15 marzo torna Visioni di futuro, visioni di teatro…, per il pubblico 0-6 anni e gli educatori, mentre dal 14 al 16 maggio si terrà Atmosferico. Il tempo che ho dentro, per adolescenti. Ampio spazio anche alle scuole, con 79 spettacoli e laboratori dedicati, oltre a formazione per docenti. Infine, La Baracca festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 al Teatro Testoni Ragazzi, con un momento di celebrazione previsto il 9 maggio.

Alice Pavarotti