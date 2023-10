La Baracca lancia la Lola Bier Fest

Tre fine settimana che trasformeranno ottobre in un mese di festa continua. Dopo l’appuntamento tradizionale di inizio ottobre con "Granarolo in Festa" debutta quest’anno un nuovo evento, organizzato dai volontari de La Baracca Aps, l’associazione nata per dare vita agli "Ivan Days" e che ora ha deciso di essere sempre più protagonista per offrire nuove occasioni di divertimento e convivialità. La festa della birra si terrà i venerdì e sabato sera 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 ottobre, sotto il Grantendone dietro il Municipio. Così, anche in caso di pioggia, la festa potrà svolgersi ugualmente. "L’obiettivo principale è formare un gruppo di volontari giovani che possano portare avanti questa festa negli anni – dichiara Alessandro Barbieri de La Baracca aps –. Nel gruppo di volontari c’è un bel mix di età, con già diversi under 20, under 30 e under 40, molti under 50 e qualche over 50. Vogliamo fare divertire i nostri concittadini e non solo, con ’fiumi di birra’, bella musica dal vivo e ottimo cibo bavarese. Speriamo di poter devolvere in beneficenza alla nostra Protezione Civile un buon utile degli incassi". Alla ’Lola Bier Fest’ si potrà trovare una selezione di birre alla spina e in bottiglia, anche analcoliche e senza glutine, e cucina bavarese. In cucina ci saranno i volontari della Protezione Civile e a spillare la birra e servire ai tavoli almeno una quarantina di volontari. Una band diversa per ogni serata salirà sul palco della festa per un concerto di musica live.

z. p.