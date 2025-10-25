Il Bologna dei sorrisi

25 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
La 'Barbie' dell'Appennino festeggia 100 anni

La sarta Aldina Menini, ospite della casa La Quercia di Rioveggio, ha vestito generazioni di castiglionesi con le sue mani esperte

Ha festeggiato 100 anni mercoledì scorso Aldina Menini (nella foto), conosciuta da generazioni di castiglionesi come 'la Barbie'. Aldina ha attraversato un secolo di storia, vivendo in prima persona i drammi del Novecento e le stragi di civili in Appennino. Sposata con Fernando, Aldina si trasferì a Castiglione dei Pepoli, dove aprì un negozio di abbigliamento che portò avanti per oltre 40 anni. Per tutti era semplicemente 'la Barbie': donna instancabile, gentile e sempre pronta con un consiglio o un sorriso. Le sue mani di sarta esperta hanno vestito generazioni di castiglionesi, diventando parte della memoria del paese. Chiuso il negozio, Aldina ha potuto dedicarsi alle sue passioni: i viaggi, le vacanze in riviera e i balli. Dal suo matrimonio sono nati Mara e Maurizio, poi la famiglia si è allargata con Silvia e Ilaria, e infine i pronipoti Enea e Altea. Dal 2019 Aldina vive nella Casa Famiglia per anziani La Quercia di Rioveggio dove, tra un tortellino, un po' di ginnastica e tanti bei momenti condivisi con i titolari Giulia, Andrea, i loro figli Asia e Alessandro, gli altri ospiti e anche grazie alle cure da parte del direttore sanitario dottor Gianpaolo Brazzi, ha raggiunto questo traguardo.

