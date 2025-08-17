La Barca si muove per Bader, nasce una bacheca con le sue foto: "Dolore infinito: dateci risposte"

C’è la foto di quella volta che era in giro per strada, poi di quella di lui seduto sul motorino e quella di quando, sorridente e con il cappellino, faceva il gesto della vittoria. In attesa di andare dalla sua fidanzata per festeggiare il loro primo anno insieme. In questi scatti, raccolti con amore e sistemati con cura, si vede un ragazzo spensierato che aveva voglia di vivere: una vita spezzata senza motivo, finita in strada, nel sangue, sul marciapiede di via Colombi, per una violenza gratuita. Bader Essefi, di origine tunisina, aiuto cuoco al Manicarettibo di via Saragozza, è stato ucciso il 25 aprile per una stupida lite. Aveva 19 anni. Pestato vicino al Treno della Barca, è stato trovato dalla fidanzata steso a terra. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo in ospedale. Passando di lì, in quella strada che fa angolo proprio dietro la chiesa di Sant’Andrea, è impossibile oggi non notare l’omaggio che il quartiere ha voluto allestire per ricordarlo: oltre ai fiori, le piante e le scritte dedicate a lui sul marciapiede, da qualche giorno c’è infatti una bacheca con le foto, plastificate (così non si rovinano quando piove), con diversi momenti della vita di Bader in sequenza. Per non dimenticare. Sono passati quasi quattro mesi dall’omicidio, ma il quartiere non ha smesso di pensare a lui. Anzi. Continuano a spuntare scritte, dal Treno alle vie intorno: ‘Bader ti amo’, ‘Manchi fratellone mio’, ‘Bader vive’. Un gesto, quello della bacheca, voluto dalla fidanzata, dagli amici e dagli educatori del quartiere. "La tristezza è sempre uguale, passa il tempo ma il dolore non passa mai – le parole della fidanzatina di Bader –. L’idea di fare qualcosa per lui è venuta anche dai ragazzi del quartiere e degli educatori, e così abbiamo deciso di allestire quella bacheca. Per mantenere vivo il suo ricordo". Nei mesi scorsi, alla Barca gli hanno reso omaggio anche con piccoli fuochi d’artificio il 25 del mese.

Per quella morte senza senso, due uomini sono finiti in carcere: Badreddine Krimi, 31 anni, origini tunisine, e il cognato Charlie Sarcinelli, 29 anni, italiano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due hanno ridotto il ragazzo in fin di vita per un nulla. Una lite partita da una ‘spallata’ e una frase di troppo, continuata con la violenza esplosa in mezzo alla strada e finita con un inseguimento che ha portato al tragico epilogo, su quel marciapiede di via Colombi dove Bader è stato trovato agonizzante. "Qui tutti noi vogliamo risposte – dice la fidanzatina, che è stata sentita durante l’incidente probatorio –, non è possibile che un ragazzo perda la vita per motivi futili e che poi non si sappia più nulla. Vogliamo sapere la verità, vogliamo giustizia per Bader".