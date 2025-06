La base di spaccio nelle cantine . Quarantenne in carcere

Aveva fatto la sua base di spaccio in una cantina di via Sacco, in zona San Donato. Ma il continuo via vai di clienti e pusher ha preoccupato i residenti del palazzo, che hanno segnalato, tramite Youpol, la situazione alla polizia. Così negli scorsi giorni, i poliziotti della IV sezione della Squadra mobile hanno arrestato, di nuovo, un quarantenne marocchino, più che conosciuto ai loro uffici. In particolare, i cittadini avevano denunciato la presenza di un gruppo di giovani nordafricani che entravano e uscivano dalle cantine, seguendo le disposizioni del loro ‘capo’.

Gli agenti hanno quindi avviato una serie di appostamenti che hanno portato all’identificazione di quest’ultimo, ossia il pregiudicato quarantenne, che è finito in manette giovedì pomeriggio, al termine di un servizio di osservazione. I poliziotti hanno notato l’uomo entrare e uscire dal portone del palazzo e, riconoscendolo, l’hanno fermato per sottoporlo a un controllo, durante il quale ha cercato di disfarsi di un involucro di plastica che conteneva un pezzo di hashish per 25 grammi. Con sé, il quarantenne aveva anche cinque involucri nascosti in una scatoletta di caramelle contenenti 4 grammi di cocaina e 100 euro in contanti.

Con l’ausilio di una Volante, è stata perquisita pure la casa dell’uomo: qui c’erano sei panetti di hashish dal peso totale di 523 grammi, alcuni nascosti sotto lavandino della cucina. Nella cantina di pertinenza dell’abitazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, delle forbici e dei sacchetti di plastica. L’uomo, irregolare, ha precedenti per fatti di spaccio, reati contro la persona, immigrazione clandestina e maltrattamenti in famiglia. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per spaccio ed è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.