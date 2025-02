La base Pd con Meogrossi: "Serve un cambio di passo"

Il passo avanti di Matteo Meogrossi con il suo ’manifesto’ di idee per il Pd fa discutere. E, in attesa di capire quando sarà il congresso (a metà febbraio dovrebbero arrivare indicazioni dal Nazareno), la discussione è partita. Le parole del vicesegretario Pd, vicino ad Andrea De Maria, a favore di un’assise a primavera (e non in autunno) in cui puntare su un cambio di passo, sono state bollate come "un’accelerazione fuori luogo", dall’europarlamentare dem Elisabetta Gualmini. Dichiarazione dello stesso tenore da parte del dem Pietro Aceto che ha considerato "sbagliato" alzare la mano in un momento così difficile per i circoli Pd. In attesa del piano di risanamento definitivo con Fondazione Duemila per ripianare 4 milioni di debiti e ridimensionare le sedi dem (sono 33 quelle da chiudere), sono proprio i segretari di circolo ad alzare la voce. Tra delusione, rabbia e qualche ’appunto’ alla gestione della segretaria Federica Mazzoni. Riccardo Rivani, del centro feste di Minerbio in odore di chiusura, non ha nascosto il suo scoramento all’ultima assemblea Pd con Mazzoni, sottolineando la volontà di "resistere". Sul congresso fa quadrato su Meogrossi: "Ho condiviso i temi espressi. Non capisco l’uscita di Gualmini, visto che il nostro vicesegretario non si è autocandidato ma ha messo al centro i temi importanti. Siamo un partito plurale, non ci serve un nome unitario a tutti i costi per incastrare al meglio le caselle". Insomma, no ad ’accordoni’ sulle candidature del Pd regionale (si parla di un bis di Luigi Tosiani, ndr) in tandem con quelle locali che si basi sulle correnti. Poi ammette i dubbi su un bis di Mazzoni: "Da questa gestione della Federazione mi sento scottato, non si va nella direzione giusta per risollevarsi". Pronto ad appoggiare Meogrossi Tommaso Petrella, ex segretario dem a Borgo-Reno, oggi nella Direzione Pd: "Non capisco tutta questa levata di scudi... Nel documento unitario votato in Direzione, in merito alla questione dei circoli, si parla testualmente di fase nuova. Il congresso, del resto, si deve fare". Le parole di Gualmini? "Temo sia stata travisata l’uscita di Meogrossi. Che ha posto questioni vere: il Pd non deve sovrapporsi all’amministrazione. Ma fare le sue proposte. Sui debiti dem, beh è dovuto intervenire il nazionale".

Più soft Stefania Capponi, segretaria del circolo Pd di Rastignano, ’Gregori-Malaguti’, che fa un appello per evitare divisioni, pur sostenendo Meogrossi: "Giusto mettere al centro le idee". Stefano Ferretti, segretario del circolo Pd di Malalbergo, scampato alla tagliola, chiude le polemiche: "Meogrossi non si è candidato, ma se lo facesse lo voterei". In ogni caso respinge le parole di Aceto e Gualmini: "Il vicesegretario ha solo posto il tema del congresso. Che, credo, sia giusto fare a primavera. Perché prima si fa, meglio è. Il Pd ha perso contatto coi territori, serve un cambio passo rispetto alla gestione Mazzoni", dice riferendosi anche al debito da 4 milioni. Ferretti, insomma, è stupito dalle critiche di Gualmini e Aceto, e rilancia le parole del numero due dem: "La base Pd e i suoi circoli hanno perso autorevolezza. Il frontman del partito è il sindaco... E, invece, il partito deve fare da pungolo alle amministrazioni".