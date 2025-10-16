La Basilica di San Bartolomeo. Monsignor Ottani accende una luce: "Raggiungerla ormai è un’impresa"

Il vicario generale della Diocesi di Bologna, monsignor Stefano Ottani, prima sottolinea il valore spirituale dell’intervento a San Petronio e Santo Stefano che consente ai "nostri luoghi di culto di restare simboli di bellezza e di comunione", poi si rivolge alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni dicendo che "merita attenzione" anche la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano di Strada Maggiore di cui è parroco. Non solo perché è a ridosso del cantiere della Garisenda. Ma anche perché raggiungere la chiesa, "in particolare la domenica, è un’impresa".

Ottani minimizza il rischio sicurezza, perché per la chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano "non c’è una preoccupazione per la statica", ma precisa che i timori sono relativi all’accesso. Raggiungere oggi il centro e le Due torri, in particolare la domenica, è dura. Non si può arrivare in auto, non passano i bus, e anche la chiesa patisce questa situazione, perché frequentata da anziani e famiglie". Per quanto riguarda la stabilità della Garisenda, mette in chiaro il vicario della diocesi, "mi fido di quello che viene detto".

Crediamo nella Provvidenza, dice Massimo Pinardi, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali dell’Arcidiocesi, con una battuta. E comunque nella Basilica ai piedi della torre "continuiamo a officiare senza limitazioni", spiega Ottani. C’è però, come detto, un problema di accessibilità all’intera zona, tra cantieri e T-Days. "Si deve risolvere in una prospettiva lunga, non emergenziale – suggerisce il vicario generale della Diocesi – l’accesso al centro ha bisogno di mezzi e opportunità. Penso davvero agli anziani: hanno bisogno di poter arrivare fin davanti alla chiesa. Non si tratta solo di mezzi pubblici, ma c’è bisogno anche di offrire delle possibilità più più frequenti". Poi guarda avanti: "Serve una città pensata per l’uomo, con più panchine e fontane".