La Bassa è sommersa L’acqua continua a tracimare I fagotti si fanno in 5 minuti "Che sarà delle nostre case?"

di Zoe

Pederzini

Non c’è fine a questa ora buia che ormai dura da troppo tempo. Ogni secondo in più in cui piove sembra un’eternità, un lasso di tempo infinito in cui ci si chiede quanto la situazione potrà ancora peggiorare. Nella giornata di ieri, infatti, si sono acuite le situazioni già drammatiche dei giorni precedenti, e hanno sfiancato i territori, dall’Appennino alla Bassa, già flagellati e in ginocchio.

MEDICINA

Il territorio di Sant’Antonio, come era prevedibile, non ha riposato neanche un secondo nella notte tra giovedì e ieri. I piani terra erano già allagati e il paese, con le sue casette che si assiepano lungo un’unica via, la Idice, aveva paura che i sesti tracimassero. Come è avvenuto a metà mattina, causando l’evacuazione immediata dei residenti. I sesti, alto e basso, sono canali di bonifica dell’Idice: il sesto basso già da giovedì sera era un vago ricordo, ricoperto dalle acque, e alle 9 di ieri mattina quello alto era pieno fino al limite dell’argine. Sono bastati pochi minuti perché la situazione precipitasse. "Noi siamo sempre qui – ci hanno detto i residenti –. Draghiamo, draghiamo e cerchiamo di fare il prima possibile". Non c’è stato quasi il tempo per loro di finire questa frase che la pioggia ha riniziato ad abbattersi su Sant’Antonio. "Andate via, andate via. Prendete le vostre cose più urgenti e abbandonate le case". Il tempo di scattare due fotografie delle terre martoriate dall’acqua e lo scenario nel paesello era apocalittico. Uomini della Protezione civile che correvano alle finestre per dire alle persone di andarsene, i cavi della corrente attaccati alle pompe dei contadini improvvisamente staccati. Le macchine nei vialetti già pronte a scappare. "Ma dove andiamo? Dove ci porteranno ora? Gli sciacalli stanno già colpendo duramente qui attorno: abbiamo paura a lasciare le case". Ma non c’è tempo per pensare, solo quello per tempo di mettersi in salvo, perché lo tsunami di acqua del sesto alto, che ha rotto gli argini come temuto, può arrivare da un momento all’altro.

MOLINELLA

Molti degli sfollati di Sant’Antonio sono stati portati a Molinella, dove ci sono già altre migliaia di evacuati delle frazioni locali di Selva Malvezzi e San Martino in Argine, lambite dalle acque dell’Idice dopo la rottura di vari argini e il collasso del ponte della Motta tra Budrio e Molinella. Il punto sulla situazione lo fa il sindaco Dario Mantovani, ieri nel tardo pomeriggio: "Ci vorranno dalle due alle quattro settimane per riparare la falla più grande sull’Idice. Finché questa rottura non sarà riparata, continuerà a uscire acqua, anche in base a quanto pioverà. Il livello a Selva sembra stabile: l’acqua non avanza e non arretra. A San Martino ora non c’è pericolo di allagamento, ma dove l’Idice è più alto c’è il rischio che l’acqua tracimi. Qui da noi solo il 20 per cento di argine è intatto, su un totale di due chilometri". Mantovani aggiunge: "Sarà un lavoro lungo. Dopo un briefing con la Bonifica renana e la Protezione civile, cercherò di far rientrare tutti gli sfollati che potranno farlo in sicurezza. La situazione più grave ora riguarda tutti quei caseggiati di Selva Malvezzi che si sono allagati del tutto: lì ci vorranno giorni prima del via libera al rientro nelle abitazioni. Saranno poi da verificare i danni strutturali".

BUDRIO

Da giorni, visti i livelli dell’Idice, i cittadini delle frazioni i Vigorso e Vedrana sono stati fatti spostare ai piani superiori per precauzione e il sindaco Debora Badiali è rimasto sul territorio con i tecnici per controllare che la situazione non peggiorasse. Da un punto di vista tecnico, la dimensione della rottura dell’argine è di 150 metri circa, ma il territorio è stato a investito dalle acque solo marginalmente, grazie alla conformazione orografica del terreno e delle sue pendenze, che vedono Vedrana in una posizione più elevata rispetto a Selva Malvezzi. L’acqua infatti si è fin da subito diretta verso il territorio comunale di Molinella. "Gli interventi che si vuole attuare in questo momento seguono due linee distinte, ma la prima, nell’immediato, consiste nel convogliare verso i canali o i torrenti l’acqua presente nella zona allagata – spiega Badiali –. Si sta per questo valutando l’ipotesi di utilizzare delle pompe portatili. Per quanto riguarda Vedrana, attualmente non ci sono problemi legati a un eventuale allagamento, perché la zona si trova in un punto rialzato rispetto al territorio circostante. L’altra ipotesi al vaglio è di usare dei sifoni e di convogliare l’acqua nel torrente Quaderna". Infine, un invito: "Chi non avesse un luogo dove andare e non volesse rimanere da solo, può recarsi al Palazzetto dello Sport di via Partengo, qui a Budrio", fa sapere il sindaco.

ANZOLA

A causa dell’erosione delle arginature del torrente Samoggia in corrispondenza del Ponte Bailey, il ponte stesso, che si trova in via Castelletto nella zona di confine fra i comuni di San Giovanni e Anzola, è stato chiuso. Ad allagarsi, ad Anzola, pure un magazzino di farmaci. "Ci siamo subito attivati per prestare la nostra disponibilità alle aziende e alle farmacie dell’Emilia-Romagna – sottolinea Antonello Mirone, presidente Federfarma Servizi –. Una delle nostre associate ha avuto grandi difficoltà nel proprio magazzino, ma si sta riattivando in tempi rapidi. Nessuna criticità invece per il magazzino di Calderara".