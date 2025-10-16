La Bassa sommersa dall’alluvione. Ma è solo una maxi esercitazione

Una importante esercitazione interforze, tra i soccorsi, quella organizzata da Croce Italia Comuni di Pianura. Una maxi esercitazione resa ancora più necessaria a seguito degli eventi climatici occorsi negli ultimi anni e che hanno portato a un inevitabile rinnovamento, in pratiche e tecniche, per chi ogni giorno, anche volontariamente, è sul territorio a prestare aiuto. L’esercitazione di Protezione civile e sanitaria organizzata dalla Croce Italia – Comuni di Pianura, che si è svolta a Castel Maggiore, ha coinvolto 80 volontari tra personale sanitario e di Protezione civile dell’associazione. All’evento hanno partecipato anche i volontari della Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro, con il supporto della cucina mobile di ANPAS regionale che ha garantito assistenza logistica e ristorazione durante tutta la giornata.

Così il presidente dell’associazione Gianni Posillipo: "Si è trattato di un momento significativo per la nostra associazione, la prima esercitazione di queste dimensioni nella nostra storia associativa, frutto di settimane di preparazione e coordinamento tra i diversi gruppi. Durante la giornata si sono susseguite diverse simulazioni a sorpresa, ideate dal gruppo formazione dell’associazione, tra cui: una scena di tentato omicidio con caduta in acqua e successivo intervento di soccorso; la ricerca di una persona dispersa in ipotermia, con l’ausilio del personale di Protezione civile e di un drone con telecamera termica; uno scenario di inondazione con l’impiego di idrovore per il controllo dell’emergenza; un infortunio durante l’utilizzo di una motosega". Posillipo, poi, soddisfatto aggiunge: "È stata una giornata impegnativa, ma molto apprezzata sia dai volontari coinvolti sia dalle autorità presenti, tra cui il sindaco dell’Unione Reno Galliera, Stefano Zanni, e il presidente del consiglio comunale di Castel Maggiore, Matteo Frezzotti. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di formazione, collaborazione e crescita per tutti i partecipanti, confermando l’impegno costante della nostra associazione nella tutela della sicurezza e del benessere della comunità".

Il presidente dell’Unione, Stefano Zanni: "È stata l’occasione per vedere in azione ambulanze, mezzi di soccorso e droni, squadre di soccorso sanitario e di protezione civile e per testare il coordinamento in caso di scenari di emergenza complessi. Complimenti agli organizzatori di questa intensa giornata e a tutti coloro che hanno partecipato".

Zoe Pederzini