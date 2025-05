La battaglia alla zanzara tigre. Il Comune distribuisce il kit

L’amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena, consapevole del potenziale rischio sanitario legato alla diffusione locale della zanzara tigre e di quella comune, si impegna in azioni di contrasto alla proliferazione di questo fastidioso insetto, seguendo le linee guida elaborate dall’Istituto superiore di sanità. Per garantire un’efficace azione di prevenzione e controllo delle zanzare, l’ordinanza comunale stabilisce alcuni obblighi specifici per determinate categorie di cittadini e soggetti giuridici, tra cui: amministratori condominiali, proprietari di case singole, di appartamenti privi di amministratore condominiale, di aree o fabbricati a uso industriale, artigianale o commerciale, gestori di vasche di laminazione e bacini d’acqua Questi soggetti sono tenuti a: eseguire periodicamente trattamenti larvicidi nei pozzetti, tombini, caditoie e in tutti i ristagni d’acqua non eliminabili presenti nelle aree di loro competenza, annotando ogni intervento su un apposito registro, conservare tale registro fino al 31 gennaio 2026; in caso di controlli da parte dell’amministrazione o degli organi di controllo, esibire o consegnare, su richiesta, detto registro. Il Comune di San Lazzaro mette a disposizione dei cittadini residenti gratuitamente un prodotto larvicida ecologico e gratuito. Il cittadino residente nel Comune può ritirarlo al centralino del municipio (senza dover prendere un appuntamento), piazza Bracci 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. I trattamenti larvicidi devono essere eseguiti regolarmente fino al 30 ottobre, con periodicità mensile o superiore a seconda delle indicazioni contenute sull’etichetta del prodotto.

z. p.