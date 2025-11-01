La battaglia centrista sul 5 per mille. Casini e Lombardo: "Tetto da abolire". E Diaco porta il tema in Consiglio

Parte da Bologna la proposta di legge per togliere il tetto al 5 per mille. Dopo la riunione con diverse associazioni del Terzo settore di tre settimane fa in Montagnola, la ’squadra’ centrista rappresentata dal senatore (eletto con il Pd) Pier Ferdinando Casini, dal senatore di Azione Marco Lombardo e dal consigliere di ‘Anche tu Conti’ Filippo Diaco, ripropone la proposta con un obiettivo: la manovra. Lombardo spiega che "ci sono buoni segnali, visto che nella Finanziaria già si prevede l’innalzamento del tetto da 525 milioni a 610 milioni", ma noi "vogliamo l’abolizione totale della soglia", rincara la dose Casini. Da qui l’invito dell’ex presidente della Camera a "collaborare tutti" e comunque "daremo battaglia", gli fa eco il parlamentare calendiano, anticipando la presentazione di un emendamento ad hoc alla manovra. Lombardo è il primo firmatario della proposta di legge presentata in Senato, raccogliendo un appello di 67 associazioni; sostengono l’iniziativa anche lo stesso Casini e poi Carlo Calenda (Azione), Graziano Delrio, Filippo Sensi, Simona Malpezzi (Pd), Pietro Patton, Luigi Spagnolli e Meinhard Durnwalder (Autonomie). Il nodo? "Ogni anno non tutte le risorse destinate al 5x1000 vanno a volontariato e associazionismo – spiega Lombardo – perché esiste un tetto legale di 525 milioni". Ergo, se viene sforato, come successo l’anno scorso di 80 milioni, "questi fondi vengono sottratti al terzo settore e restituiti alle casse dello Stato".

Il pressing partirà dai consigli comunali dove "auspichiamo un voto unanime", dice Casini. La prova del nove sarà lunedì quando Diaco presenterà in Consiglio un ordine del giorno sul tema perché è "giusto eliminare un vincolo che ’tradisce’ la volontà dei contribuenti".

Rosalba Carbutti