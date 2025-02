La battaglia che aprì la strada all’Italia libera

Riva Ridge, ottant’anni dopo. Questo il titolo della due giorni di commemorazioni che si svolgerà nei comuni di Lizzano in Belvedere e Fanano per ricordare l’operazione militare che si svolse nel febbraio del 1945. La conquista dei Monti della Riva e il successivo attacco al crinale del Monte Belvedere determinarono lo sfondamento della linea difensiva tedesca, la famigerata linea gotica, ponendo i presupposti per le successive liberazioni di Bologna, Modena e della pianura padana.

Oggi alle 21.15, al cinema La pergola di Vidiciatico sarà proiettato il filmato ‘Ascesa verso la gloria - The climb to story’. Il filmato, realizzato negli anni ‘50 dall’esercito americano, sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli a cura dell’associazione Capotauro.

Domani, alle ore 11, sul pizzo di Campiano, nel luogo che fu al centro dell’operazione militare, verrà deposta una corona di alloro per ricordare la battaglia che lasciò sul terreno una sessantina di vittime di entrambe le parti. La giornata proseguirà alle ore 14, al museo dei Monti della Riva di Trignano, con il convegno ‘Riva Ridge - 80 anni dopo’. Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti del sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli e della sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi.

A seguire gli interventi del colonnello Anthony Gore, comandante della 2ª brigata della 10ª divisione montagna dell’ esercito americano, del colonnello Aimee Mowry, addetto militare dell’ ambasciata statunitense e del colonnello Jauro Francisco da Silva Filho, addetto militare dell’ambasciata brasiliana. Parteciperanno inoltre Claudio Silingardi, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Modena e Mirco Carrettieri, Liberation Route Europe. Il moderatore dell’iniziativa sarà Massimo Turchi, ricercatore storico e curatore del Museo dei Monti della Riva.

"Pur consapevoli dell’imprevedibilità delle condizioni meteo – racconta Turchi – ci è sembrato importante mantenere la data esatta dell’anniversario. L’operazione Encore, che ebbe inizio con la battaglia che ricordiamo, permise alle forze alleate di raggiungere il Po. La conquista della Riva ha permesso alle forze alleate di espugnare il baluardo difensivo di Monte Belvedere sopra Gaggio Montano e di riprendere il controllo della strada porrettana in direzione Bologna. L’importanza storica della battaglia è tuttora ben chiara ai vertici militari e civili americani. Alla commemorazione, autorizzata direttamente dal governo americano, parteciperà di persona l’attuale comandante della 10ª° divisione, un corpo di elite che ha fatto la storia dell’esercito statunitense".

Fabio Marchioni