La battaglia degli alberi. Scontro sugli abbattimenti. I Verdi: "Non fateli d’estate"

Non si placa la polemica (politica) sul verde e in Commissione va in scena un nuovo round. La stoccata arriva da Davide Celli, capogruppo dei Verdi ed esule della maggioranza, che contesta come l’abbattimento degli alberi in città continui ad "avvenire in periodi di nidificazione".

"Posso capire che un albero venga identificato come instabile all’ultimo momento, ma questa ormai sembra diventata la regola – attacca Celli –. Anche a Monzuno, dove vivo, un mese fa sono stati tagliati alcuni alberi. Non è possibile una programmazione che avvenga in inverno? In tanti casi sembra che la potatura venga effettuata per far sì che gli alberi si ammalino".

Il Comune dal canto suo comunica come continui il monitoraggio su "circa 86.000 alberature", che rientrano nel perimetro di manutenzione, per due volte all’anno una volta ogni sei mesi.

"È dalle verifiche che emerge la necessità di eventuali potature – chiarisce Anna Depietri, responsabile dell’unità Manutenzione del verde pubblico –, che si dividono in quelle di remonda del secco, da fare nel periodo estivo tra strade e giardini scolastici, e le potature di riforma, su cui c’è un programma. Tendenzialmente vengono definite nel periodo estivo perché è d’estate che si vede lo stato di salute dell’albero". Da Palazzo d’Accursio comunicano poi come, oltre al boom di proteste contro gli abbattimenti, siano cresciute esponenzialmente le domande di risarcimento per danni provocati da rami caduti e si segnalano molte richieste di tagli da parte dei cittadini. Proprio sugli abbattimenti, "l’85%-90% di quelli che il Comune esegue riguarda alberi secchi, morti, che non hanno foglie", chiosa Depietri.

In commissione è stata illustrata anche la Carta dei Servizi relativa alla manutenzione del verde pubblico: una sorta di vademecum sulle pratiche messe in atto per la cura di alberi e arbusti, che definisce gli standard di qualità del servizio e illustra anche i comportamenti corretti. Entro la fine dell’anno la Carta sarà aggiornata, come spiega Simone Stella, direttore del settore Manutenzione della città: "Le modifiche toccheranno soprattutto la descrizione del servizio, piuttosto datata e da revisionare. Poi vogliamo modificare alcune parti sugli standard di qualità, andando a rivedere le ultime indicazioni sui criteri ambientali minimi e aggiungendo ulteriori informazioni, come mappe di giardini e parchi pubblici, per una comunicazione più accessibile".

"Continuo a sostenere che sia necessaria una maggiore trasparenza dei dati sugli abbattimenti – sottolinea invece Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune –. È necessario rendere pubbliche e accessibili le motivazioni relative agli abbattimenti e le relative perizie in un’apposita pagina del sito del Comune. I cittadini e le associazioni devono avere la possibilità di poterle vedere e di poter presentare osservazioni e proposte. Non stupiamoci, altrimenti, se di fronte agli abbattimenti le persone protestano".

fra. mor.