La ’battaglia’ degli Urp. Dietrofront del Comune. Salta l’accorpamento

Fermi tutti, abbiamo scherzato: il Comune non chiuderà gli Urp di via XXI Aprile e via Battindarno e, a compensazione, non ne aprirà uno a Villa Serena in via della Barca. Tutto resta com’è. Dietrofront del Palazzo, annunciato in commissione dall’assessora al Bilancio e ai Servizi demografici Roberta Li Calzi. La spiegazione è la seguente: "Quella di Villa Serena era un’ipotesi, non una decisione presa – spiega Li Calzi -. Si sono fatte valutazioni diverse e si è deciso di dedicare quello spazio a un altro progetto per le famiglie della città i cui dettagli si daranno nelle prossime settimane". I lavoratori e i sindacati, però, erano stati informati dall’Amministrazione.

La stessa assessora, a fine marzo al Question Time, annunciava che a Villa Serena erano già stati fatti "alcuni sopralluoghi, con il coinvolgimento del personale comunale interessato e del personale tecnico competente a valutare i diversi aspetti logistici e/o informatici". La doppia chiusura era tesa a "garantire servizi continuativi e adeguati alla cittadinanza, anche mediante un efficientamento delle risorse a disposizione". Per questo "si accorpano le sedi di via XXI Aprile e di via Battindarno e si apre una nuova sede presso Villa Serena in via della Barca che, da un punto di vista geografico, è in una posizione di confine tra i due Quartieri".

Un’operazione indigesta sia ai cittadini che avevano raccolto firme sia a Sgb che allarga l’orizzonte alla riorganizzazione degli Urp "gestita male con decisioni prese in modo unilaterale dall’Amministrazione che ha fatto come suo solito: non ha considerato i lavoratori". Questa è "un’Amministrazione arrogante che non ci consulta con i giusti tempi, ma che, messa alle strette, pensa di risolvere i problemi con riunioni informative, strappi coi lavoratori, senza un reale confronto, tornando sui suoi passi e rinnegando decisioni che sembravano cosa fatta".

Se una riorganizzazione "è necessaria, è indispensabile assumere il giusto numero di personale". Infine le due consigliere di FdI, Francesca Scarano e Manuela Zuntini: "Questa è una vittoria dei cittadini e del buon senso, nonché di Fratelli d’Italia che ha contrastato un progetto insensato. È inaccettabile l’atteggiamento della giunta Lepore che continua a lanciare iniziative calate dall’alto senza alcun confronto preventivo con i dipendenti, con il Consiglio comunale né con la cittadinanza". È un "metodo che genera confusione, preoccupazione e disorientamento nei cittadini".

Restano "forti perplessità sulla bontà complessiva del piano di riorganizzazione degli Urp portato avanti dalla Giunta. Permangono infatti gravi criticità legate al sotto-dimensionamento dell’organico e all’elevata pressione operativa che grava sui dipendenti del comparto".

Federica Gieri Samoggia