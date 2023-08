La battaglia di Federico Una gara di solidarietà

È stata ampiamente superata la raccolta fondi stanziata dall’associazione Bimbo Tu per Federico, ragazzo di 17 anni di Perugia che tre anni fa, alla soglia dell’esame di terza media, ha visto la sua vita cambiare completamente: tutto è cominciato con cadute improvvise e svenimenti, che si sono rivelati mioclonie, i primi sintomi di una malattia genetica neurovegetativa irreversibile, per cui attualmente non esiste una cura, e che ha esito fatale nel giro di pochi anni; la malattia di Lafora. Federico non riesce a camminare, o mangiare da solo, scrivere, lavarsi, non parla quasi più. Poi per lui una speranza: una cura sperimentale all’Ospedale Bellaria di Bologna, studiata per la malattia di Pompe, molto simile alla Lafora, e con buoni risultati su casi simili al suo. Tuttavia la terapia gratuita è riservata soltanto a pochissimi pazienti, è requisito fondamentale essere in grado di camminare, e Federico non può. Per lui quindi è disponibile solo a pagamento. La madre del ragazzo, Margherita, non si è mai arresa al ’non esiste una cura’ , e il figlio ha iniziato una cura alla Neurologia del Bellaria, diretta dal Dott. Roberto Michelucci, riferimento nazionale della patologia.

La famiglia ha acquistato di tasca propria il farmaco Val 1221 dalla ditta statunitense Parasail, si tratta di una spesa di 50.000 dollari per sei mesi di cura. A questo si aggiungono i costi degli spostamenti da Perugia (città in cui vive Federico) a Bologna, andata e ritorno ogni due settimane, necessari per sottoporsi alla terapia, su un’ambulanza con equipaggio i.l.s (autista con infermiere).

Il costo è di un euro e quaranta per chilometro, quindi 8.900 euro complessivi. È su questo tema che l’associazione Bimbo Tu ha voluto aiutare la famiglia, aprendo una campagna di crowdfunding sul web (https:gofund.me73255e17), con l’obiettivo di coprire tutte le spese di trasporto. La cifra è stata ampiamente superata, sono stati 10.177 gli euro raccolti, grazie alla donazione di oltre 270 persone.

"Un risultato importantissimo, che permetterà alla famiglia di non dover sostenere alcuna spesa di viaggio" scrive l’associazione sulla pagina facebook, "Insieme possiamo, grazie a tutti quelli che hanno preso a cuore queste storia".

Per chi volesse continuare a donare il link di Gofundme è ancora attivo, tutto ciò che supera il costo trasporto viene interamente donato alla famiglia per sostenere le spese del farmaco e per continuare ad aiutare Federico nella terapia.