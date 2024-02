La battaglia di Stalingrado è in ripresa

Gianni

Gennasi

OSPEDALE

Rieccoli, i parcheggiatori abusivi all’esterno del Pizzardi. Per non dire di lerciume e schifezze assortiti, a dare sollievo a pazienti, parenti, visitatori. L’Ausl sostiene di essere a perfetta conoscenza del problema e promette la "massima attenzione". Egregi amministratori, mica per criticare: ma alla gente, alla decenza, al decoro, basterebbe una Maggiore attenzione.

VIA PIER CRESCENZI

L’hanno letto sul giornale, i genitori non direttamente interessati alla vicenda, che due bambini avevano ritrovato tre siringhe nel giardino della scuola materna Progetto 1-6, frequentata da 75 piccini. Nessuno si è fatto male, fortunatamente. Resta però l’impressione, quanto meno, di un buco nella trasparenza.

MEDY CARTIER

Continua a collezionare più fascicoli giudiziari che brani musicali il trapper del Pilastro. A Roma una sua ex l’ha denunciato per stalking e diffamazione. Risultato, il tribunale e gli ha imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza nonché il braccialetto elettronico. Una cosa è certa: il giovanotto se la canta (male) e se la suona (peggio).

LIKE

In una lettera al ministro Anna Maria Bernini e al rettore di Unibo Massimo Molari, il numero uno dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille, ha contestato l’adozione dell’inglese come unica lingua del corso di laurea in Economia del turismo a Rimini. Secondo il docente, è solo l’ultimo episodio di una tendenza che rappresenta "un grave rischio per la sopravvivenza dell’italiano". Very well, illustrios president.

LA GRANDE OPERA

Firmato il protocollo d’intenti per la realizzazione in via Carracci del Museo della cultura italiana, voluto e finanziato dal fondatore di Illumia, Francesco Bernardi. Sarà un monumento al genio, alla creatività e alla storia del Bel Paese. Fiat lux.