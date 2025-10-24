La Battaglia di Zappolino a tavola e in mostra

Era il lontano 1325 quando sulle colline di Zappolino, oggi frazione di Valsamoggia, si consumò un conflitto tanto breve quanto violento tra bolognesi e modenesi, che causò un altissimo numero di vittime. Un episodio che, immortalato nel poema eroicomico ‘La Secchia Rapita’ di Alessandro Tassoni, è rimasto nella memoria collettiva come simbolo della contrapposizione tra le due città. Una rivalità da tempo superata e che ora, 700 anni dopo, verrà reinterpretata alla luce dei valori contemporanei di cooperazione, inclusione e partecipazione, per dare vita a un percorso culturale che non celebra la guerra, ma la condivisione. Così Zappolino700, realizzato con il sostegno della Regione per la valorizzazione turistica del territorio, si presenta come un ricco programma di iniziative promosso dal Comune di Valsamoggia e della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, in partnership con i Comuni di Bologna e Modena, il Territorio Turistico Bologna-Modena e una rete diffusa di associazioni, scuole, realtà culturali e soggetti privati. Un percorso che ha preso il via la scorsa primavera, ora pronto ad arricchirsi in vista dell’anniversario. Saranno tantissimi, infatti, gli approfondimenti storici e gli incontri a novembre tra Valsamoggia, Bologna e Modena, "che rievocheranno così un evento del passato – spiega Andrea Bertaccini, assessore alla Cultura di Valsamoggia – per trasformarlo in una nuova occasione di incontro, ma nel segno della condivisione e dell’amicizia tra le due città". Molti eventi saranno organizzati nell’ambito di Tartófla a Savigno, come la conferenza del prof Massimo Montanari, emerito di medievale dell’Unibo, sabato 15 novembre al Teatro Frabboni. In serata sarà il momento della Cena della Pace, che riunirà al ristorante Tartófla le delegazioni di Bologna e Modena per una mensa con prodotti e pietanze di un menù medievale. Già da domani, sempre al teatro Frabboni, sarà la mostra ‘The Bologneser: la battaglia di Zappolino e altre storie’ con le opere di Francesco Amura, ma non mancheranno nei prossimi giorni, sui territori coinvolti, numerose presentazioni di libri, trekking e sessioni di gioco.

Giorgia De Cupertinis