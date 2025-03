La battaglia per i diritti: "Non vogliamo fiori, ma uguali opportunità"

"Non vogliamo né regali né mimose", ma "stessi diritti e pari opportunità". Che devono essere economiche, sociali e politiche. Il coro che rimbomba oggi nella giornata internazionale dei diritti delle donne ("Non chiamiamola festa, per favore", ribadisce la maggior parte delle intervistate) accende i fari sulla lotta alla parità di genere e su quanto ancora sia "lunga la strada da percorrere per ottenerla a pieno". Dalle più giovani a quelle più adulte, le voci femminili ripetono, con parole diverse, gli stessi concetti ed esigenze, concentrandosi sulla vita di tutti i giorni e non sulla ricorrenza simbolica, lottando contro il modello patriarcale che ancora attanaglia la nostra società. "Non va fraintesa la natura di questa giornata, che non è una festa – scandisce Sara Pucchio –. Durante l’anno molti uomini hanno atteggiamenti o usano frasi di stampo patriarcale e poi si auto-assolvono oggi. Visto che spesso la radice del problema è tra le mura domestiche, questa è l’occasione per promuovere la ricorrenza anche nelle scuole, dove si può offrire ai giovani un’istruzione alternativa per promuovere un altro modello e progetti che vadano in questa direzione".

Oltre alle scuole, "in questo percorso è fondamentale avere alle spalle una famiglia che segua il percorso di crescita e insegni alle donne e agli uomini come comportarsi, sulla base del dialogo e del rispetto – sostiene Sara Chessari –. Ed è quello che ho insegnato alle mie due figlie". Ma per raggiungere la parità economica e sociale, "c’è ancora molto da fare, anche in ambito professionale – ammette Sofia Papi –. Ma dobbiamo continuare a crederci e a fare sentire la nostra voce, perché questa è una condizione esistente che non si può far finta di non vedere". L’impegno, dunque, deve essere quotidiano: "Non ci si può ricordare delle donne solo oggi – tuona Martina Borsari –: durante l’anno gli uomini lottano per i nostri diritti e per non discriminarci? Non ne sono così convinta. Le mimose non servono se non c’è un impegno costante, tutti i giorni, per le condizioni della donna".

E le condizioni per cui si eleva la voce non sono quelle di una singola persona, ma quelle di tutte: "Questo è un movimento collettivo, nel quale non dobbiamo solo noi donne mettere al centro la nostra emancipazione, ma pensare anche a quella delle altre donne che vivono condizioni di svantaggio – sostiene Gaia Marconato –. Il femminismo non appoggia la propria emancipazione, ma quella di tutte. Come donne non dobbiamo privarci di nulla. Sul tema della cura domestica, per esempio, c’è ancora da lavorare". Pensiero condiviso anche da Serafina Golluscio, secondo la quale "la donna si fa ancora carico della vita domestica e della sua conduzione, oltre che al suo impegno lavorativo. Ma il lavoro non è ancora retribuito come quello maschile. Bisogna continuare a lottare, perché la donna non è ancora valorizzata a pieno". In passato, infatti, "la donna è sempre stato un passo indietro e non deve più starci – afferma Ana Magar –. Questa è una giornata importante per noi donne e va rispettato il perché di questa ricorrenza, promuovendo il rispetto della figura femminile".

Fra i temi più urgenti, come per il 25 novembre, quello della violenza sulle donne, contro cui devono battersi anche gli uomini: "Nell’ambito della violenza di genere bisogna impegnarsi di più e serve educazione – spiega Dario Gambarini –, che deve partire innanzitutto dalle famiglie e poi nelle scuole, dove serve coltivare la giusta mentalità". "In Italia c’è uno scenario diverso e più paritario rispetto ad altri Paesi, come il Pakistan da cui provengo – conclude Alí Sajed –. Mi ritengo molto fortunato per il fatto di poter far crescere le mie tre figlie qui, dove le donne possono lavorare come gli uomini e vivere una vita libera come gli uomini".

Mariateresa Mastromarino