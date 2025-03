La battaglia per la libertà nel paese-martire

Il 5 marzo di ottant’anni fa i soldati americani liberarono Castel d’Aiano. Per celebrare l’anniversario il circolo culturale del paese, in collaborazione con la proloco e con il patrocinio dell’amministrazione, ha organizzato alcuni eventi commemorativi. Posto sulle alture appenniniche a ridosso della Pianura Padana, Castel d’Aiano si trovò sull’ultimo arretramento della Linea Gotica. Il posizionamento del paese sulla linea del fronte rese le ultime fasi del conflitto molto dure per la popolazione locale. Le truppe tedesche si insediarono a Castel d’Aiano nell’estate del ‘44 provocando una sanguinosa sequenza di bombardamenti alleati.

All’inizio di novembre una pioggia di ordigni rase al suolo chiesa, municipio e diverse abitazioni civili. Il 9 dello stesso mese i bombardieri distrussero il santuario mariano di Brasa. Dopo un periodo di stasi invernale, i combattimenti ripresero verso la fine di febbraio. La sera del 5 marzo i soldati della decima divisione da montagna dell’esercito statunitense fecero il loro ingresso in paese, accolti dalla comunità locale allo stremo delle forze. "E’ la prima volta che la liberazione di Castel d’Aiano viene celebrata nei giorni della ricorrenza – rivela lo storico Gabriele Ronchetti –. In passato le commemorazioni, soprattutto per ragioni meteorologiche, erano accorpate ai festeggiamenti del 25 aprile. L’ingresso degli alleati a Castel d’Aiano ha rappresentato l’ultimo atto dell’operazione Encore che, liberando il crinale, ha permesso la successiva offensiva di primavera". Il prossimo 5 marzo dalle 9 alle 12, presso la sala civica, gli studenti delle scuole dialogheranno con lo stesso Ronchetti e alcuni testimoni di guerra. Domenica 9 marzo alle 10, si terrà la commemorazione della liberazione, alla presenza delle autorità e delle rappresentanze del territorio. Alle 10.45 Ronchetti ricostruirà il contesto storico dei fatti. A seguire la proiezione del docu-film ‘Bob Dole, Italy and World War II’.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo collettivo, ci sarà la possibilità di visitare il plastico multimediale della Linea Gotica in sala civica, il Museo delle storie dalla Linea Gotica in via Bocca Ravari 5 e la mostra permanente ‘Terra di nessuno’ in via Monte Rocca 37 a Rocca di Roffeno. "Sul nostro territorio – racconta il sindaco Rossella Chiari – sono ancora visibili le trincee, i capisaldi e le postazioni difensive. Tutti insieme dobbiamo raccontare alle nuove generazioni ciò che è successo. Sono grata ai volontari del circolo culturale che hanno organizzato questa due giorni per celebrare la ritrovata libertà".

Fabio Marchioni