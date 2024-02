La battaglia politica. Salvini: "La Città 30?. Complica la vita". Lepore: "Basta scontri"

La Città 30 resta nel ’limbo’. Il summit tra Anci, l’associazione dei Comuni italiani, e ministero dei Trasporti non è stato fissato, ma Matteo Salvini e Matteo Lepore non si smuovono dalle loro posizioni.

Il vicepremier e ministro, incalzato in question time in Commissione Trasporti della Camera, rivendicando l’impegno sulla sicurezza stradale, insiste: si può abbassare la velocità massima "in alcune limitate, motivate zone a rischio delle città. Ma pensare di estendere i 30 all’ora, le Ztl, a interi luoghi cittadini non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione. E complica la vita alla gente che vuole lavorare". In riferimento, invece, alla direttiva per regolare i nuovi limiti nelle città, mantiene un atteggiamento ’soft’: "C’è una interlocuzione positiva con Anci. Conto che questo dialogo non ideologico ma pragmatico e fondato sul buon senso vada avanti, per me la vita vale ben di più rispetto all’ideologia".

Apre ai 30 all’ora il sottosegretario di FI Tullio Ferrante: con la direttiva "non si limita in alcun modo la possibilità di una sperimentazione". Parole che sono piaciute all’assessora alla Nuova Moblità Valentina Orioli: "Finalmente si riconosce la piena autonomia dei Comuni e la possibilità di sperimentazione sulle Zone 30. Altrettanto positiva la disponibilità del ministero al confronto in sede Anci sulla direttiva. Disponibilità e toni opposti a quelli usati dal viceministro Bignami. A dispetto delle sue esternazioni, c’è un confronto e non una disapplicazione delle ordinanze". Il sindaco Lepore replica a distanza. Da una parte si smarca dallo scontro ("della battaglia politica sulla Città 30 non ne faccio più parte, ora mi preme sistemare i bus"), dall’altra rilancia la bontà della misura chiamando a raccolta associazioni, cittadini e sindaci interessati a un confronto sui nuovi limiti. In pratica, una reunion del ’fronte del Sì’ fissata per il 28 febbraio in Salaborsa il cui titolo è già un programma: ’Più piano, più sicuro - Zone 30, sicurezza stradale e autonomia delle città’. Un incontro che potrebbe essere un anticipo della prossima partita in Anci, associazione che, secondo alcuni rumors, il sindaco punterebbe a guidare. Piccona, infatti, il capogruppo leghista, Matteo Di Benedetto: "Lepore invece che adeguarsi alle indicazioni del Mit, organizza eventi propagandistici a spese nostre. Se non ha voglia di fare il sindaco perché punta ad altro si dimetta".

Il primo cittadino, dalla sua, fa un primo bilancio dei nuovi limiti: "Il traffico ci sembra regolare. Le code in tangenziale? Non è la Città 30 che crea questi ingorghi". A difesa dei 30, anche la deputata Francesca Ghirra dell’Alleanza Verdi-sinistra ("i dati smentiscono Salviní) e l’ex sindaco e deputato Pd, Virginio Merola ("il governo affossa i sindaci"). Secondo gli azzurri Nicola Stanzani e Lanfranco Massari, invece, "il sindaco ascolta solo le sirene della mobilità radical chic".