La Bcc aiuta la Croce Rossa. In dono un’auto per le emergenze

Ieri mattina davanti alla filiale Bcc di Monghidoro è stato inaugurato il nuovo mezzo che sarà utilizzata dalla Croce Rossa del distaccamento di Loiano. Il taglio del nastro della Dacia, che servirà anche i comuni appenninici limitrofi, ha visto la partecipazione delle autorità locali: c’erano il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi e di quello di Loiano Fabrizio Morganti, il presidente della Croce Rossa Italia di Bologna, Marco Migliorini, e il delegato della sede di Loiano Christian Sabbioni, oltre ad Andrea Rizzoli, presidente della Bcc Felsinea che ha donato il mezzo.

"Perché i territori montani possano garantire agli abitanti, e anche ai turisti che li frequentano, un’assistenza sanitaria adeguata - ha detto il presidente Rizzoli- è indispensabile che siano forniti di mezzi e strumenti per gestire le situazioni emergenziali. Come banca del territorio siamo da sempre attenti a supportare le nostre comunità e abbiamo sentito come un nostro dovere aiutare la sede di Loiano della Croce Rossa, ad acquistare questa nuovo importantissimo veicolo che abbiamo inaugurato".

"Il nostro impegno - ha poi sottolineato Christin Sabbioni, delegato della Cri di Loiano -sul territorio montano che copre tutto il comprensorio tosco emiliano si fonda sulla generosità dei nostri operatori e sulla solidarietà delle comunità loianese e monghidorese, e delle imprese private che senza indugio rispondono e sostengono le attività e il rinnovo degli automezzi necessari".

Soddisfatta anche la sindaca di Monghidoro Panzacchi: "È stata davvero una grande soddisfazione inaugurare un nuovo mezzo che potrà essere messo a disposizione dei pazienti con ridotta capacità motoria, grazie alla generosità della Bcc Felsinea, istituto bancario che reinveste sul territorio, del gruppo festeggiamenti di Fradusto ed anche del gruppo Scaricalasino e del Comitato Enal di Piamaggio, oltre ad imprese e privati della nostra comunità. Questa è l’ennesima dimostrazione del fatto che la collaborazione ed il gioco di squadra fanno sempre raggiungere ottimi risultati".

