La Bcc Felsinea è sempre più green

Importante riconoscimento per la Bcc Felsinea di San Lazzaro che entra tra le aziende più attente al clima. Come rendono noto dalla sede: "Anche quest’anno Pianeta 2030 e Statista – azienda specializzata in ricerche di mercato e analisi di dati aziendali – hanno realizzato la lista delle "Aziende più attente al clima", l’elenco delle imprese italiane che hanno ridotto maggiormente il rapporto tra le loro emissioni di Co2 e il fatturato. Le società analizzate sono state oltre 600, ma nell’elenco sono rientrate in 175. Fra loro, anche Bcc Felsinea, che per la prima volta figura in questa classifica prestigiosa, posizionandosi al 53esimo posto assoluto e al 14esimo nella categoria "Banche, Assicurazioni e Servizi Finanziari". La ricerca si è basata sui consumi di Co2, suddivisi in Scope 1 e Scope 2, in relazione al fatturato per gli anni 2021-2023. Per Scope 1 si intendono le emissioni dirette di Co2, cioè quelle create dall’azienda (ad es. derivanti dall’uso di combustibili per il riscaldamento), mentre Scope 2 sono le emissioni indirette di Co2 generate attraverso l’energia acquistata (ad es. quella elettrica). I dati raccolti hanno permesso di calcolare il tasso di riduzione dell’intensità delle emissioni relativo al periodo 2021-2023, che per Bcc Felsinea è stato del 24,90 per cento.

z.p.