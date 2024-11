La Bcc Felsinea festeggia i 125 anni della Cassa Rurale

La Cassa Rurale e Artigiana di Castelluccio di Porretta festeggia oggi 125 anni nel Castello Manservisi. Nel museo LabOrantes, una stanza è dedicata all’ istituto di credito tra la fine dell’ottocento e l’inizio del ‘900. Con diverse trasformazioni oggi è la Bcc Felsinea ad aver raccolto il testimone di questa Cassa Rurale, e visitando l’ esposizione la cosa che più stupisce è come i valori di allora si siano tramandati fino ad oggi con una banca che si mette così a disposizione delle esigenze del territorio. Questo non tradire le proprie origini ha anche consentito all’istituto del presidente Andrea Rizzoli (foto) di essere considerato un riferimento per tutto l’Alto Reno, anche dopo la fusione del 2018. Alle 17.30 sarà proiettato il docufilm "120 anni di Bcc Felsinea, relazioni di valore" con tutto l’evento che è ad invito privato.