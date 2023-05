La Bcc premia gli studenti più brillanti

"Il sostegno allo studio e la formazione dei giovani sono da sempre una delle nostre priorità, per questo ogni anno stanziamo una apposita borsa di studio e ci impegniamo a portare l’educazione finanziaria nelle scuole del nostro territorio" così il pPresidente di Bcc Felsinea Andrea Rizzoli, in occasione dell’assemblea dei soci, durante la quale la Bcc Felsinea ha premiato i suoi giovani soci e figli di soci che si sono distinti per i loro brillanti risultati scolastici. Sono così state consegnate quarantacinque borse di studio ad altrettanti ragazzi e ragazze che nel corso del 2022 hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, di laurea o di laurea magistrale con il massimo dei voti. Per loro un fondo di 25.000 euro.

"Generare prospettiva vuol dire anche gratificare i nostri giovani studenti che, impegnandosi nello studio, gettano le basi del loro futuro per costruire l’Italia di domani. È dunque nostra consolidata consuetudine destinare un congruo fondo per dare un sostegno concreto ai nostri talenti" sottolinea il Presidente di Bcc Felsinea Andrea Rizzoli.

Bcc Felsinea, inoltre, si impegna ogni anno a portare l’educazione finanziaria nelle scuole del territorio per insegnare agli studenti cosa vuol dire risparmiare, pianificare, investire, pensare alla previdenza, pagare e assicurarsi. Ampio spazio è dato anche al delicato e sempre più attuale tema dei pagamenti digitali, delle criptovalute e delle insidie che i giovani possono incontrare sul web.

"Molte attività criminali avvengono attraverso modalità e canali con cui è facile che i ragazzi possano entrare in contatto" sottolinea il Presidente Rizzoli. Negli ultimi tre anni sono state organizzate sei iniziative di educazione finanziaria nelle scuole.