La befana arriva sotto le Torri. Ecco tutti gli appuntamenti

Il sindaco Lepore e il cardinale Zuppi con la Befana (Fotoschicchi)

Bologna, 6 gennaio 2023 – La befana, come ricorda la tradizione, "vien di notte". Ma sotto le due Torri "arriva a ogni ora" o quasi. E Questa mattina alle 9, a Palazzo d’Accursio, il sindaco Lepore e il cardinale Zuppi Befana sul trishow de "Gli amici di Luca", giunta alla venticinquesima edizione, dove saranno presenti Alessandro Bergonzoni, testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Maria Vaccari, presidente de ’Gli amici di Luca’ e Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma.

“Sono molto felice di pedalare – ha detto il Sindaco Matteo Lepore- per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris e per i bimbi che sono venuti in centro storico questa mattina in quest’area pedonale attrezzata a festa per una grande befana di solidarietà”.

“La Befana - ha detto Matteo Maria Zuppi - è regali e tanta luce. L’augurio è che la festa dell’Epifania e la Befana portino tanta luce, regali e speranza. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è luce, trova luce anche quando sembra che tutto sia buio e la lotta da fare è che quella luce si allarghi, per dire che c’è luce anche quando tutto sembra sia buio. Una luce che trova la vita per ricominciare a vivere”.

La Befana promossa da Gli amici di Luca e giunta alla venticinquesima edizione nel ricordo di Carla Astolfi è stata accompagnata dalla Befana Band diretta da Michael Brusha per la tradizionale Befana della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di ArtigianArte, le animazioni di Fantateatro” e le Caldarroste offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli.

Nella chiesa di San Michele in Bosco, il cardinale Zuppi ha presieduto la messa dell’epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Gli eventi del pomeriggio

Mentre ad arricchire il pomeriggio sarà il Corteo dei Magi: si partirà da Via dei Lombardi 37, angolo via Corticella (zona Bolognina), per raggiungere Piazza Maggiore alle 15.30, dove non mancherà il saluto dell’Arcivescovo. Dalle 14.30 laboratori e musica animeranno Piazza Maggiore e, alle 15.45, è prevista la danza acrobatica dell’Angelo della Pace. Alle 11, invece, non mancherà inoltre la tradizionale Befana della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di ArtigianArte, animazioni di Fantateatro e le caldarroste offerte da Nicola Fusaro, famoso caldarrostaio di via Rizzoli. Nel pomeriggio, dalle 14.30 prenderà il via l’intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio, in occasione del Gran Premio della Vittoria. "È un momento ludico e gioioso – spiega De Nigris – che mantiene viva una tradizione cara ai bambini e alle famiglie, ma che pone l’attenzione sul sostegno alla nostra mission. Oltre a raccogliere fondi, ricordiamo tutte le cose che si possono fare per dare sostegno alle famiglie e ai cargiver". Si continua poi nel pomeriggio, alle 17, al teatro Duse in via Cartoleria, dove andrà in scena lo spettacolo di Fantateatro ’La regina delle nevi’.

Al Circolo Arci Benassi, invece, alle 15 è in programma la festa dell’epifania, resa magica dalla presenza dei clown: ai bambini presenti sarà distribuita, gratuitamente, la calza della befana. Infine, a intrattenere i piccoli pazienti dell’ospedale Maggiore, sarà la ’Befana in corsia’: infermiere in pensione, dopo aver riempito le calze di dolci, faranno visita ai bambini della pediatria portando loro un gioco.