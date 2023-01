La Befana conquista piazza Maggiore E per le vie del centro sfilano i Magi

La Befana e l’arcivescovo Matteo Zuppi arrivati in piazza Maggiore, ieri mattina, sul Trishow di Luca Soldati guidato dal sindaco Matteo Lepore. Mentre nel pomeriggio si è svolta la suggestiva sfilata dei Magi, organizzata dal Comitato per le manifestazioni petroniane. Il corteo storico è partito da via Corticella ed è arrivato sulla gradinata di San Petronio per portare i doni alla Sacra Famiglia, sotto gli occhi di una piazza colpa di gente. La Befana promossa da Gli amici di Luca, nel ricordo di Carla Astolfi, è stata accompagnata dalla Befana Band diretta da Michael Brusha per la tradizionale Epifania della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di ArtigianArte, le animazioni di Fantateatro e le caldarroste offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli.

"Sono molto felice di pedalare per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris e per i bimbi che sono venuti in centro storico questa mattina in quest’area pedonale attrezzata a festa per una grande Befana di solidarietà", da detto il sindaco. "L’augurio è che la festa dell’Epifania e la Befana portino tanta luce, regali e speranza. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è luce, trova luce anche quando sembra che tutto sia buio e la lotta da fare è che quella luce si allarghi", le parole cardinale. Nel pomeriggio dalle 14.30 la Vecchina si è recata all’Ippodromo in occasione del Gran Premio della Vittoria, dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Alle 17 altro evento al teatro Duse con ’La Regina delle nevi, per la regia di Sandra Bertuzzi, spettacolo di Fantateatro che ha concluso il programma della giornata della Befana promossa da Gli amici di Luca con l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. La calza in omaggio ai bambini è stata offerta da Conad.

Nella galleria del Centro Commerciale Vialarga Spazio Conad, Riccardo Grassi, presidente consorzio Vialarga e Gianfranco Luce, direttore del Centro commerciale, assieme a Cristina Ceretti consigliera comunale con delega al Welfare e disabilità e Adriana Locascio presidente del San Donato, San Vitale, hanno effettuato un assegno simbolico (al quale naturalmente seguirà la donazione) a Maria Vaccari presidente de ’Gli amici di Luca’ e a Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma.