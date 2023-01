La Befana del poliziotto trasloca E ’porta’ in dono il commissariato

Dopo aver fatto tappa a Londra, Parigi e Venezia la "Befana del Poliziotto" oggi alle 16,30 arriva a Casalecchio con il mitico treno Orient Express e si ferma al teatro comunale Laura Betti, in piazza del Popolo 1. Arrivata alla 36ª edizione e organizzata dal Sap, Sindacato autonomo di Polizia, dopo due edizioni in regime ridotto a causa delle misure anti-Covid, la Befana del Poliziotto ritorna a teatro e sceglie in modo significativo proprio quello di Casalecchio, per dedicare un’intera giornata a tutti i bambini e a tutte le famiglie dei poliziotti bolognesi una festa all’insegna della gioia e delle sorprese.

Protagonisti: i bambini che assisteranno a una girandola vorticosa di spettacoli e attrazioni portati in palcoscenico da numerosi ospiti della tv e lo spettacolo di fama ormai nazionale. "Dopo aver rinunciato al teatro dell’Antoniano, inaccessibile per lavori di ristrutturazione – rivela Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap di Bologna – siamo stati accolti dal Comune di Casalecchio e dal suo teatro per la consegna dei doni della Befana a centinaia di bambini. Per noi del Sap è stato semplice individuare questa nuova location. Da un lato, volevamo dare un segnale chiaro di solidarietà alla cittadinanza, visti i recenti casi di cronaca legati ai fenomeni delle baby gang. Dall’altro, a Casalecchio vivono molti nostri colleghi che hanno scelto questa cittadina per la qualità della vita e per i servizi offerti. Infine, per ricordare che nel corso degli ultimi anni il nostro sindacato di Polizia si è battuto in tutte le sedi contro la prevista, e poi attuata, chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale in via Bazzanese. Oltre a rappresentare un ufficio della Specialità della Polizia di Stato su un’arteria importante, quel distaccamento costituiva a tutti gli effetti un presidio di Polizia. Casalecchio negli anni è cresciuta, è diventata un importante polo economico. Anche per questo continueremo le nostre battaglie affinché si realizzi un vero e proprio ufficio di Polizia in grado di garantire la sicurezza e il presidio del territorio che, con tutta l’area delle valli del Reno, del Lavino e del Samoggia è abitata da più di 100mila abitanti".

La Befana del Poliziotto arriverà a Casalecchio con uno spettacolo che, presentato da Claudia Cieli, sarà animato dal Mago Antonio Casanova (Striscia la Notizia), dai comici Andrea Vasumi, Malandrino e Veronica, Dondarini e Dalfiume. E per i più piccoli giochi di prestigio di maghi famosi e provetti come Marfi, AndreI e Mirco Menegatti.

Nicodemo Mele