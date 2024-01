La Befana della Casa dei risvegli. Sindaco e cardinale sul Trishow. Festa all’ippodromo per i bambini

Il grande tour della Befana, promossa dall’associazione Gli amici di Luca, ha fatto tappa ieri mattina alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris del Bellaria. Con Maria Vaccari e Fulvio De Nigris rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma e il testimonial Alessandro Bergonzon, la Befana (Paola Mandrioli attrice di Fantateatro), ha incontrato ospiti, familiari, operatori e volontari. I Circoli Dipendenti Comunali di Bologna, come gli altri anni, hanno offerto i panettoni agli ospiti della struttura.

Oggi, dalle 9, a Palazzo d’Accursio la Befana sarà sul Trishow di Luca Soldati guidato dal sindaco Matteo Lepore con il cardinale Matteo Zuppi, in piazza Maggiore e via Rizzoli. Alle 11 la tradizionale Befana della Cna oltre la Torre che vedrà Fantateatro in animazioni davanti alla postazione di Nicola Fusaro famoso caldarrostaio che offrirà le sue caldarroste ai bambini.

Dalle ore 14.30 all’ippodromo Arcoveggio intenso programma della Befana in occasione del Gran Premio della Vittoria, pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. I bambini potranno provare il loro primo giretto in sella al pony, visitare le scuderie sul trenino Hippotram e divertirsi con i laboratori di gioco e animazione. Durante il pomeriggio sarà possibile donare un contributo ai volontari per sostenere La Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso e attività gratuite.

Accessi da via di Corticella 102 e via dell’Arcoveggio 37. Fino a domani, al Centro commerciale Vialarga sarà possibile, nell’ambito della ’Befana più buona del mondo’, vedere la Mostra degli elaborati prodotti dai bambini delle scuole primarie don Milani, Maria Ausiliatrice e Manzolini. Alle 17 arriva la Befana con Fantateatro e, alla fine dello spettacolo, verrà consegnato da Spazio Conad l’assegno con il ricavato per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.