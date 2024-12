La Befana di solidarietà. Doni ai bimbi

La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli, Luca De Nigris si sta preparando al ‘tour de force’ in programma dal 3 al 6 gennaio in città. L’iniziativa è ormai un’istituzione sotto le torri: la Befana (l’attrice Paola Mandrioli di Fantateatro, che ha raccolto l’eredità di Carla Astolfi) sta preparando con il suo Elfo (Fabio Govoni) i regali e le calze per i bambini, offerte da Conad, che verranno donate al Teatro Duse il 6 gennaio al termine del musical ‘Il Mago di Oz’, regia di Sandra Bertuzzi. Ma anche la mattina, nel corso della Befana Cna, saranno portati in dono caramelle e cioccolatini con il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Maria Zuppi. La Befana porterà il suo sorriso sia per le strade di Bologna che all’Ippodromo Arcoveggio e nei luoghi di cura ai quali Gli amici di Luca sono legati, come l’ospedale Maggiore (reparto pediatria) e la Casa dei Risvegli.