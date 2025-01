La Befana sotto le Torri. Fra solidarietà e futuro: "L’anno prossimo viaggerà sul tram"

Niente carbone a Matteo Lepore. In compenso, però, il primo cittadino ha dovuto pedalare per portare in giro la Befana per le vie del centro. "Il sindaco mi ha garantito – scherza l’attrice Paola Mandrioli che interpreta la vecchia dalle scarpe tutte rotte – che nel 2026 porteremo le caramelle sulla linea rossa del tram. Questo sarà, quindi, l’ultimo anno in cui mi porta in giro in trishow".

Fino a via Rizzoli a bordo c’è il cardinale Matteo Zuppi, poi le strade si separano. "Siamo contenti di essere qui tutti insieme – ha spiegato Lepore – per sostenere le iniziative legate alla solidarietà. Bologna è orgogliosa di aiutare chi ha bisogno". Come da tradizione una delle realtà al centro di questa giornata è la "Casa dei Risvegli Luca de Nigris" che è diventata fondazione e che ha sempre bisogno di nuovi sostenitori per portare avanti il suo supporto a chi ha a che fare con i disordini della coscienza acquisiti (coma). Siamo anche alla ventiseiesima edizione di questa iniziativa organizzata da Cna Bologna, ma questa è la prima volta che la befana si muove a ritmo di jazz grazie ai brani eseguiti dalla Band Snap Up Orchestra di Michael Brusha che segue costantemente il triciclo accendendo ulteriormente la curiosità dei passanti. Zuppi saluta la compagnia per recarsi dai bambini ricoverati all’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre alla pediatria dell’ospedale Sant’Orsola sono i motociclisti in Harley Davidson a portare i regali ai piccoli ricoverati.

Poi tocca alla Befana in trishow visitare i giovanissimi che trascorrono questa giornata nei reparti del Bellaria. Nel primo pomeriggio, mentre si festeggia anche all’Ippodromo Arcoveggio, i Re Magi arrivano in piazza Maggiore e lì portano i loro doni a Gesù Bambino. Sono accompagnati da un corteo che è partito dalla parrocchia dei Santi Angeli Custodi e che ha raggiunto il Crescentone venendo accolto dalle canzoni del coro "Le Verdi Note" e dall’arcivescovo.

"L’Epifania è la festa della speranza – sono le parole di Zuppi – perché è il momento in Gesù si rivela. Un gesto che nasconde il mistero della vita anche se oggi sono tanti i bambini che non hanno futuro a causa della povertà e della guerra. Dobbiamo spogliarci delle paure e delle miserie che ci impediscono di trovare e di seguire quella stella che ci aiuta a capire quale sia la nostra vera meta. Bisogna sempre guardare il cielo per camminare sulla terra". Nel tardo pomeriggio il cardinale ha poi presieduto la messa dei Popoli in cattedrale. La celebrazione ha raccolto in preghiera tutte le comunità cattoliche presenti in città con la preghiera del Padre Nostro che è stata celebrata in 16 lingue diverse.