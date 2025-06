La bella atmosfera delle sere estive

Barberini MengoliC’è nell’aria un’atmosfera incantevole di fine primavera inizio estate che coincide con le grandi iniziative cittadine, che portano le persone, a seconda dei propri gusti, in tanti luoghi magici. Ogni sera il calendario segna un evento culturale o musicale. In un clima di alta tensione politica, come quello che si sta passando di non facile risoluzione, con le guerre che ci circondano sempre più cruenti, la mente ha bisogno, ogni tanto, di abbandonarsi alla piacevolezza delle note di un concerto, di un incontro o di un film, come quelli di ‘Biografilm’, festival internazionale dedicato alle biografie ed ai racconti di vita. Se si fa riferimento alla musica un esempio è dato da ‘Pianofortissimo’, che sotto le stelle, con i suoi concerti nel cortile dell’Archiginnasio, dà modo di ascoltare gli artisti emergenti, regalando emozioni straordinarie come quella di alcune sere fa, quando si è esibita Sophia Liu, canadese di 16 anni, proponendo un programma romantico che ha esaltato il suo virtuosismo. E anche nell’ambito di ‘Musica Insieme’ il Festival Respighi, domenica in piazza Maggiore, ha presentato il debutto dell’orchestra Fondazione Luciano Pavarotti diretta da Matteo Parmeggiani. Intanto continuano al teatro Manzoni, per la serie ‘Grandi Interpreti’, le esibizioni degli artisti più importanti della musica, tra solisti, orchestre e direttori di rilievo con programmi dedicati al repertorio classico romantico. Per restare nei successi di giugno si segnala, tra gli altri, nell’ambito di Biografilm, il film ‘Livio Garzanti. Il gran viziato’, proiettato lunedì scorso nel chiostro di Santa Cristina, alla presenza del regista Giacomo Gatti e di Andrea Babbi, presidente della Fondazione Ravasi Garzanti. Il film, che si avvale della voce narrante di Toni Servillo, ha messo in evidenza la figura del coltissimo editore, intrecciando i suoi due mondi, quello editoriale e quello privato.