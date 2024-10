’La Bella e la bestia’ e ’Frozen’. Magia dal vivo con i film Disney

Le note suonate dal vivo evocano i ricordi d’infanzia, mentre le pellicole dei film senza tempo di Walt Disney scorrono sullo schermo: dopo il grande successo dell’anno scorso torna all’Europauditorium il progetto firmato Disney Concerts, una co-produzione di Calma Management, December Sevens Duemila e dell’EuropAuditorium stesso. Quest’anno le emozioni sono per La Bella e La bestia, con due repliche 7 dicembre alle 16 e alle 20.30, e di Frozen il 4 e il 5 gennaio alle 20.30 e 16.30. Ad accompagnare la visione degli iconici cartoni animati sarà l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, che eseguirà le musiche dal vivo in sincronizzazione con la pellicola, sotto la direzione del maestro Thiago Tiberio, consulente musicale Disney. "Un progetto che l’anno scorso ha avuto un importante riscontro, con quattro sold out e novemila spettatori in sei recite, di cui molti provenienti da fuori regione" ricorda Filippo Vernassa, direttore artistico della stagione teatrale dell’Europaudtorium e co-produttore Disney concerts. Il format viene dunque riproposto, ma in chiave diversa rispetto al 2023: a dicembre e gennaio verranno invece proiettati integralmente i due film in italiano. "É la prima volta in Italia che viene eseguita La Bella e la Bestia in questo modo, in passato non era mai stata autorizzata da Disney per ragioni qualitative: noi abbiamo lavorato su questo e l’impegno ha dato i frutti sperati. Oltre ad approvare il progetto, ci hanno chiesto di riproporre anche Frozen, afferma Alessandro Padovan si Calma Management. La musica suonata dal vivo da un organico di più di settanta musicisti, che crea un’atmosfera magica e incantevole per grandi e piccoli, verrà diretta da Tiberio, capace di instaurare empatia con orchestra e pubblico: "Non vedo l’ora di tornare a Bologna".

Alice Pavarotti