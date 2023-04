La bella stagione porta i controlli sulla Futa

Con l’arrivo della bella stagione, come lo scorso anno, riprendono, questo fine settimana, i controlli congiunti delle forze dell’ordine sulla Futa. Ad aggravare potenzialmente la situazione, almeno per un altro mese, l’attuale chiusura della Fondovalle Savena, interrotta alle Gole di Scascoli, a Loiano, a causa di una frana venuta a inizio marzo. Con la Fondovalle chiusa, infatti, è d’obbligo percorrere la ss 65 della Futa. Questo porta ad un aumento del traffico che, nei fine settimana, si va a sommare ai tanti appassionati dei motori, soprattutto due ruote, che già percorrevano la Futa in direzione Raticosa e Appennino.

A comunicare l’inizio dei controlli il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi a seguito di una riunione in Prefettura con le forze dell’ordine e i due sindaci degli altri territori interessati dalla ss 65 ovvero Pianoro e Loiano: "Ha avuto luogo un tavolo per delineare il piano di sicurezza per i prossimi mesi. Anche a causa del fatto che la Fondovalle Savena è attualmente ancora chiusa per frana, il traffico sulla Futa è molto aumentato e la situazione ulteriormente peggiorata (con autoveicoli e motoveicoli che sfrecciano come fossero in un circuito)".

Partono, dunque, i controlli che saranno coordinati dai Carabinieri nei fine settimana in sinergia con la Polizia stradale, la Polizia provinciale E le Polizie locali.

Dello stesso avviso il primo cittadino loianese Fabrizio Morganti che dichiara: "Per i mesi che vanno da maggio a settembre saranno presenti tutti i sabati mattina e pomeriggio, tutte le domeniche mattina e pomeriggio e festività pattuglie di tutte le forze dell’ordine".

La situazione sulla Futa, dopo anni di incidenti gravi e mortali, era notevolmente migliorata, già dall’estate 2021, grazie ad una serie di provvedimenti fortemente voluti dalle tre amministrazioni locali e lo sottolinea sempre Morganti: "Alla fine della stagione verrà redatto un report con il numero dei controlli effettuati e delle sanzioni elevate sia direttamente che tramite gli autovelox. I risultati degli ultimi due anni grazie ai controlli più assidui ed all’installazione degli autovelox è stato molto soddisfacente con il crollo in termini numerici degli incidenti stradali. Naturalmente il problema non potrà mai essere risolto per intero, ci sarà sempre chi non rispetterà i limiti e continuerà ad andare ad alte velocità mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. Attualmente con la strada della Fondovalle Savena chiusa il traffico delle moto aumenterà nelle strade della Futa, di Zena e della Valle dell’Idice. L’augurio è quello che anche in questa stagione non si ripetano i brutti incidenti, spesso causati dall’alta velocità, che accadevano qualche anno fa".

Zoe Pederzini