La bellezza della moda in mostra nel ’salotto’

Con la sua collezione di haute couture, Cecilia Matteucci Lavarini potrebbe allestire chissà quante grandi mostre in giro per il mondo. Ma non è certo una pasionaria dell’alta moda, seppure da appassionata qual è sia sempre pronta ad abbracciare avventure nel segno dello stile. Ci vuole una bella concretezza di intenti per convincerla a far uscire uno dei suoi 3.000 capi dalla sua casa bolognese e la proposta di Paola Pizzighini Benelli, amministratore unico di Magnolia srl, cui fa capo Galleria Cavour 1959, non c’è dubbio che lo sia stata: ecco quindi che da domani al 15 ottobre cinque abiti della collezione saranno visibili in Galleria Cavour 1959 per l’esperienza ’I vestiti delle star. Da Capucci a Yves Saint Laurent’, attraverso le vetrine di quello che più avanti diverrà il nuovo negozio di Montblanc sotto le Due Torri. Intanto però da domani rappresenterà uno store ’special edition’ in cui non si vende nulla se non la bellezza, poiché si ammirano cinque grandi capi appartenuti a tre star come Raina Kabaivanska, Valentina Cortese e Jeanne Moreau. Alla soprano sono appartenuti l’abito arancio di Capucci anni Ottanta e l’abito rosso, sempre Capucci, anni Settanta, che aveva donato per beneficienza all’Associazione Baby nel Cuore e che Matteucci ha acquistato sempre per beneficenza. Sempre di Capucci, tra gli stilisti prediletti dalle star, in mostra un abito di chiffon color glicine e una mantella di velluto blu-viola, ornata di rouches in taftà, dal guardaroba di Valentina Cortese, la divina con il foulard annodato dietro la nuca, mancata nel 2019, il cui immenso guardaroba andò all’asta nel 2022. A completare la selezione un vestito maculato che Jeanne Moreau indossò nel 1994 a Cannes. Tutti i capi sono allestiti su manichini originali della Maison Chanel, posizionati su tappeti persiani tra pareti argentate. "L’idea per la mostra- racconta Pizzighini Benelli- mi è venuta dopo che Cecilia ha posato per una rivista sulla scala del Vignola di Palazzo Boncompagni, con gli abiti di Maria Callas della sua collezione: una mostra sulla moda nel luogo bolognese della moda, ci voleva!". Per Cecilia Matteucci Lavarini, che è anche influencer su Instagram, la moda è un richiamo irresistibile: "Sono una collezionista malata – ammette –, non riesco a non acquistare abiti e accessori bellissimi, come gli occhiali che indosso oggi di Alessandro Michele per Gucci e le case d’asta sono il mio mondo".

Benedetta Cucci