La ’bellezza imperfetta’ di Dante Ferretti

Il 5 marzo del 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini e la nostra Cineteca lo celebra proprio domani, in compagnia di chi lo ha conosciuto bene, fino al suo ultimo film ’Salò o le 120 giornate di Sodoma’, ovvero lo scenografo tre volte Premio Oscar Dante Ferretti. La grande avventura di vita e cinema del maestro maceratese che ha dato vita all’immaginario di Pasolini, morto il 2 novembre 1975, è raccontata in ’Bellezza imperfetta. Io e Pasolini’ curato da David Miliozzi ed edito da Pendragon, pieno di bozzetti e foto dei set. Il libro sarà il leit motiv dell’incontro di domani alle 18 al Modernissimo (dove è naturalmente presente la poltrona rossa dedicata allo scenografo, fila L posto 4), un dialogo tra Ferretti e il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli.

Maestro, il titolo ’Bellezza imperfetta’ cosa racconta di lei e del suo lavoro?

"Proprio questo: la bellezza per me è imperfetta e quando non lo è non mi interessa. Adoro tutte le cose sbagliate, perché sono anche quelle che fanno parlare, permettono la comunicazione. Le cose giuste mi annoiano molto e basta guardarsi attorno per capire che quando c’è la perfezione non c’è la comunicazione, del resto i giornali di cosa parlerebbero altrimenti?".

Cosa manca del fare cinema e del pensiero di Pasolini nel mondo d’oggi?

"Io posso dire che a me manca molto, perché ho fatto praticamente tutti i suoi film. Ho lavorato con lui 12 anni, fino al suo ultimo film, e ho imparato tutto, anche perché mi lasciava tanta libertà, aveva una grande fiducia in me e per tutto il tempo che abbiamo lavorato insieme ci siamo sempre dati del lei".

Come ha iniziato a lavorare con Pasolini?

"Con ’Il Vangelo secondo Matteo’, era il 1964, avevo 21 anni. Ho avuto la fortuna che il mio capo Luigi Scaccianoce, scenografo di quelli famosi, venisse sul set una o due volte alla settimana e quindi mi lasciava da solo a seguire Pasolini che per tutte le decisioni e le idee si rivolgeva a me. Da lì ho fatto tutti i suoi film e ho imparato tantissimo. E un po’ è successa la stessa cosa con Fellini, con cui ho lavorato fino al suo ultimo film, quando ho finito di fare il ’Satyricon’ nel 1969, cominciato da Scaccianoce, perché lui andava sul set occasionalmente e Fellini decise di liberarsene e continuare con me".

Lo stesso anno di ’Medea’, il 1969.

"Proprio così. Una mattina stavo andando al mare e mi dimenticai il costume da bagno a casa. Tornai indietro, entrai in casa e in quel momento squillò il telefono, era Pasolini che mi diceva di prepararmi perché sarebbe arrivata una macchina a prendermi entro tre ore. Si va in Cappadocia, mi disse… Il film Medea si girava là e quello fu il mio primo lavoro di scenografo per lui, non più come assistente di Scaccianoce".

Nel libro racconta di quando lei fu chiamato all’Idroscalo a Ostia per fare i disegni sul posto dove venne ritrovato il cadavere di Pasolini, come uno della scientifica. Il suo racconto trasfigura quella visione di un corpo martoriato e la trasforma come fosse un quadro.

"Per me fu davvero uno shock, ero tanto legato a lui, che gran dolore. Mi aveva chiamato l’avvocato della famiglia Pasolini perché andava ridisegnata la scena. Avendo fatto l’ultimo film, ’Salò’, dove la violenza è parte della storia, ero per così dire abituato ad avere uno sguardo sulla crudeltà".

La sua vita potrebbe essere la trama di un film, un viaggio dalla provincia italiana degli anni Quaranta a Hollywood. Chi lo potrebbe dirigere?

"Faccio una telefonata a Fellini e glielo propongo".