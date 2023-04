La bellezza violata dei monumenti

Nicoletta

Barberini Mengoli

Stiamo vivendo un momento in cui ogni avvenimento sportivo, ogni manifestazione diventano una “scusa“ per creare un’aggregazione di persone che si trasformano in vandali. Io credo che, davanti ai fatti di imbrattamento in arancione dell’Arengario di Palazzo Vecchio a Firenze, tutti siamo rimasti basiti.

Un atto sconsiderato, che ha un valore politico – e su questo argomento non voglio intervenire – ma che va a toccare quelli che sono i nostri beni artistici. Questi atti vandalici sono avvenuti in molte parti d’Italia, ma non è il luogo o il monumento sporcato che fa notizia, è il valore, il simbolo che viene violato, che urta la sensibilità e il senso di appartenenza di ogni cittadino. I nostri preziosi beni artistici, che il mondo ci invidia, rappresentano una vetrina dell’arte.

Pensiamo a piazza Maggiore, da sempre un salotto prestigioso: esempio di stili e architetture che ben si armonizzano tra loro. È di poco tempo fa il raid vandalico di writers che hanno imbrattato di azzurro con una bomboletta spray il muro di marmo e arenaria che porta al Pincio della Montagnola. Sfregio di pessimo gusto che costerà alla comunità bolognese. Pensiamo per esempio alle scritte attorno all’Università, nelle bellissime via Zamboni, via Belle Arti, via Santo Stefano, senza dimenticare i muri circostanti al portone del Collegio Venturoli in via Centotrecento N.4, e ai chilometri di Portici, patrimonio dell’Unesco, selvaggiamente imbrattati. L’arte, attraverso il suo linguaggio universale, rappresenta la bellezza di ogni epoca e non è solo conoscenza razionale,ma è anche il risultato di una sensibilità particolare. Si dice che l’arte aiuti a migliorarci, ciò non è solo per il valore estetico che trasmette, ma perché aumenta la connettività cerebrale, processo noto come neuroplasticità, attività complessa che crea nuove connessioni tra le cellule cerebrali.