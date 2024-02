La biblioteca allunga gli orari. Tante iniziative alla ’Guidotti’

Nuovi orari e tante idee in circolo. Dal 1° marzo la Biblioteca comunale ’Guidotti’ di Galleria I maggio di Vergato amplia i suoi orari di apertura per accogliere le attività del progetto ’Vivi, immagina e percorri la strada per la Biblioteca: è la tua!’. Gli orari di apertura straordinaria sono: mercoledì dalle 14 alle 18.30, giovedì dalle 19.30 alle 22.30 e il sabato dalle 14 alle 18.30. In questi orari la biblioteca tiene attivi tutti i servizi bibliotecari, ovvero consultazione, prestito, lettura quotidiani e riviste, navigazione Internet e prestito interbibliotecario,ma dedica la sala studio e la sala ragazzi alle attività previste dal progetto. Restano ovviamente anche gli orari di apertura precedenti, quindi il calendario diventa il seguente: lunedì 9-12.30 e 14-18.30, martedì 14-18.30, mercoledì 9-12.30 e 14-18.30, giovedì 14-18.30 e 19.30-22.30, venerdì 14-18.30, sabato 9-12.30 e 14.18.30.

Sono tanti gli incontri, i corsi e le attività in calendario: si parte sabato 2 marzo con l’ultimo incontro del corso di robotica per ragazze, si prosegue mercoledì 6 marzo con il primo incontro del laboratorio ’Fai radio: laboratorio di narrazione radiofonica per scardinare gli stereotipi di genere’ per adolescenti; giovedì 7 marzo è in programma un concerto del gruppo ’Insieme in orchestra’, e giovedì 14 marzo alle ore 20 parte il corso ’Radio’ a cura della Webradio Radio Frequenza Appennino. Per restare aggiornati sulle attività si può seguire l’indirizzo @biblioteca_vergato oppure il sito biblio. Il progetto "Vivi, immagina e percorri la strada per la Biblioteca: è la tua!" è finanziato dal Dipartimento delle Politiche GiovaniIli ed è in collaborazione con Iss Fantini, Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, Parrocchia di Vergato, CPIA Montagna.