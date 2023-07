La biblioteca di Gaggio dedicata a Margarete Bunje Cecchelli

La biblioteca di Gaggio Montano è stata dedicata a Margarete Bunje Cecchelli. Le attuali normative sulla denominazione dei luoghi e dei monumenti pubblici non consentono ancora di intitolare a Margarete quello che è stato il luogo in cui più si è impegnata, ma la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Pucci ha comunque voluto ricordare la sua opera a favore della diffusione della cultura con una targa. In queste settimane nel territorio gaggese si stanno svolgendo una serie di iniziative in ricordo di quella "signora venuta dalla Germania" che ha saputo conquistare il cuore di tutti con le sue lezioni gratuite di tedesco o con la sua cortese insistenza che le ha consento di dare vita alla compagnia teatrale dei giovani di Gaggio.

Domenica si chiuderà la mostra ‘Omaggio a Margarete’, una esposizione collettiva di dipinti che è stata allestita al centro convegni ex Cottolengo e , che è stata ideata da Adelfo Cecchelli grazie al contributo di 23 artisti. Venerdì sera, invece, si terrà un concerto di musica sacra nella Chiesa parrocchiale di Gaggio Montano. L’esibizione si inserisce nella rassegna internazionale ’Voci e Organi dell’Appennino’, arrivata alla ventesima edizione. La direzione è affidata a Wladimir Matesic e a Francesco Zagnoni ed è sotto il coordinamento di Marco Tamarri. Margarete Bunje Cecchelli è scomparsa lo scorso autunno all’età di 76 anni.