La biblioteca diffusa si avvicina ai lettori

Se il cittadino non va alla biblioteca, allora la biblioteca va al cittadino. Potrebbe essere questo lo slogan di Biblioteca Diffusa, il progetto di apertura al pubblico, nel quartiere San Donato-San Vitale, di nuovi punti prestito e lettura in cui si realizzeranno attività di promozione del libro, della lettura e dell’offerta culturale delle biblioteche, come strumenti di inclusione e partecipazione. I punti dove venire a contatto con la lettura sono sei, alcuni già operativi con attività e altri al debutto. E il gran lavoro dell’Ufficio Reti e Lavoro di comunità del San Donato-San Vitale e dalle biblioteche comunali Scandellara – Mirella Bartolotti e Luigi Spina – Casa Gialla, in questo progetto, è stato anche quello di predisporre un piano organizzativo che ha chiamato a raccolta cittadini-volontari che avessero voglia di prestare il proprio tempo in quartiere alla diffusione di libri e aggregazione. Se le due biblioteche già esistenti costituiscono un bel faro nella socialità del quartiere, è anche vero che sono un po’ decentrate rispetto ad altre zone del territorio.

Ecco quindi l’esigenza di nuovi presidi diffusi che, secondo un calendario, apriranno tra febbraio e marzo. Il Centro di aggregazione La Torretta con Una Torretta di libri, in via Sacco, sarà aperto dal 19 febbraio, poi dal 20 la Fondazione Sant’Anna Santa Caterina, La biblioteca è per tutti in via Carlo Alberto Pizzardi 30. Ancora il 20 Scipione dal Ferro. Kitaab Scipione. Una Casa di Libri alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, e la Bottega solidale punto Ageop in via Giuseppe Bentivogli 9/B. - Spazio Donna WeWorld-Cadiai, via Libia 21, punto prestito libri già attivo in precedenza. È già attiva anche la Casa di Quartiere Frassinetti con Leggere al Frassinetti - Una biblioteca a San Donato centrale in via Isabella Andreini 18, attivo dal 22 febbraio e dal 26 Casa di Quartiere Ruozi con Libriamoci verso ampi orizzonti in via Castelmerlo 13.

Infine alla Croce del Biacco Equi-libri. Scaffali aperti a Croce del Biacco alla Casa di Quartiere Croce del Biacco dal 28 febbraio, l’associazione Mattei Martelli Aps in piazza dei Colori 8 A/B dal 26 febbraio, Promotori di Salute in piazza dei Colori 15/A, dal primo marzo come il Teatrino a due pollici, sempre nella vasta piazza su via Mattei.

b. c.